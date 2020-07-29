美國國務卿蓬佩奧近來大打意識形態牌，張口閉口「共產中國」，讓人產生時光倒流之感。與此同時，蓬佩奧刻意區分中共與中國人民，擺出一副「反共不反中」的架勢。殊不知，中共與中國、中國人民在現實中難以切割，美國反共必然殃及中國人民。蓬佩奧「反共不反中」的論調只能暴露他的無知與虛偽。

首先，不同於一般民主國家競爭上崗的執政黨，中共不僅是中國最高的政治領導力量，也是法定的唯一執政黨，用現任中共黨魁習近平的話說，「黨政軍民學，東西南北中，黨是領導一切的」、「中國最大的國情就是中國共產黨的領導。什麼是中國特色？這就是中國特色」。

2018年中國修憲時，在第1條第2款「社會主義制度是中華人民共和國的根本制度」後增補了一句話：「中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵」。從某種意義上講，「共」和「中」是一體同構的。

其次，中共及其領導的後備軍和預備隊的成員數以億計，覆蓋大江南北，男女老少，各行各業，早就和中國人民融為一體。據中共中央組織部最新統計，截至2019年底，中共黨員總數為9191.4萬名，比2018年增132萬名。作為中共助手和後備軍的中國共產主義青年團至少擁有7000多萬名團員。至於中國少年先鋒隊的隊員，更是覆蓋了中國幾乎所有的小學生和低年級初中生。

再次，與蓬佩奧試圖描繪的中共專制無道，中國人民水深火熱的場景截然相反，中共雖然犯過大錯，但總體來說得到中國人民的擁護。哈佛大學甘乃迪政府學院最近發表了一份研究報告指出，在中共領導下，中國政府在中國人民中享有超過93%的支持率和滿意度。美國知名公關公司愛德曼日前發布的信任度調查也顯示，中國民眾對中國政府的信任度高達95%，在受訪國中排名第一。至於美國民眾對本國當局的信任度只有48%，排名倒數第二。

改革開放以來，中共的執政業績不勝枚舉。尤其當疫情仍在全球肆虐之際，中國已經在主要大國中率先遏制了境內疫情傳播，率先實現了全面復工複產，率先推動了經濟增速回升。難怪習近平早在2015年就有底氣說了「中國有了中國共產黨執政，是中國、中國人民、中華民族的一大幸事」。

最後，按照蓬佩奧的邏輯，既然要切割中共和中國人民，就應當拉攏中國人民，至少不要把中國人民推向中共。但正如美國布魯金斯學會高級研究員托馬斯‧萊特在《大西洋月刊》撰文指出的，蓬佩奧等人一方面讚揚中國人民，另一方面卻汙衊希望赴美留學的中國學生普遍心懷叵測，如此虛偽且顛倒的對華政策，怎能令中國人民信服？

無獨有偶，賴清德、卓榮泰等民進黨人也曾經自我標榜「反共不反中」，口口聲聲只是反對中共當局霸凌，對大陸人民沒有敵意，然而現實卻是民進黨逢中必反，不僅與中共針鋒相對，對陸生、陸配也是百般歧視。疫情爆發後，民進黨當局更是只求自保，禁止那些有大陸血統但有權在台灣合法居留的「小明」入境，活脫脫是蓬佩奧的翻版。

（作者為大陸大學教授）