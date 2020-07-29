印度政府大規模封鎖「中國製造」的59款APP，目前仍有超過200款正在調查中，包括微信與抖音，全都中止服務。Google見縫插針，執行長皮查順勢回饋故里100億美元，拉攏印度接軌美國網路霸權，看得出來中印關係緊繃，以及中美貿易戰加劇，火勢已經從實體世界延燒到虛擬國境。

虛擬國境？你我手機中的APP，早就被蘋果與Google抹平了國界，一個新APP上架，全世界的用戶都可以下載，但如今數位長城高聳林立，跨國巨頭的網路霸權將重新洗牌。

白宮貿易顧問納瓦羅，也是知名經濟學家與總統助理，就預期川普將對抖音與諸多中國APP採取強烈行動！按照川普的強勢作風，美國比照印度下禁令，確實不無可能。

尤其抖音母公司字節跳動，2017年以10億美元收購「Music.ly」，順勢取得2.4億APP用戶後，此樁購併案去年即被美國政府翻出，正持續進行國安風險審查。

相較於美國與印度，台灣政府的網路監管始終不嚴，例如盜版影片大本營「楓林網」上線6年多，今年4月才被刑事局偵破查封。的確，在言論自由大旗下，加上跨國網路霸權在台橫行，中央各部會分別主管的各項網路業務，實在不容易硬得起來。

臉書上的謠言與不實訊息，YouTube上的侵權影音，Instagram中的猥褻圖片，你我甚至未成年人，每分每秒都會接觸到。

至於曾經造成社會嚴重爭議的Uber與airbnb，壓榨餐廳與外送員的UberEats與Foodpanda，乃至於金管會最新認定違法經營的etoro投資平台，手機用戶也仍然能夠下載與頻繁使用。

這些明確被政府認定違反法規的境外業者，還需要忍讓他們嗎？在小英總統宣示籌設「數位發展部」的當下，我們確實應該採取更有自信，也更強硬的網路監管與發展政策。

以NCC主管的手機終端型式認證來說，就可以有效監管各大手機品牌符合台灣法規，金管會也該要求app store與Google Play下架eToro，進一步保護台灣投資人。

當然，這些跨國巨頭，在台灣市場都已經大到不能倒，造成政府監管處處受限。你我都是臉書與LINE的免費用戶，但其實不要錢的最貴，臉書廣告額一年上看200億台幣，是有線與無線電視頻道的總和，目前也仍然看得到eToro在臉書大打「史蒂夫與戴夫」廣告，企圖吸納更多不知情的潛在投資人。

LINE在台灣，光是貼圖就賺了超過20億元，加上LINE Pay與LINE Bank等新服務陸續推出，也已經是贏家通吃的完整生態系。

簡而言之，平台經濟的時代，政府其實只要有效管制平台，讓平台肩負起應當的責任，就可以有效率的維持虛擬世界秩序。

因為新興網路平台層出不窮，新型態的產品與模式日新月異，加上邁進5G時代後，肯定將迎來市場洗牌。借鏡美國與印度的施政魄力，此刻也正是台灣對跨國網路霸權硬起來的最佳時機。

（作者為鍶科技暨幣特財經總編輯）