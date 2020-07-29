今年是個歹年冬，不僅疫情讓世界迅速不景氣，川普又繼續點燃中美外交戰，兩岸關係仍是已讀不回，大陸台商面臨的艱辛處境，可謂前所未有；正如陳時中所說：你已經選擇了「國籍」，只能自求多福。

還好，大陸台商是我經貿的最大支柱，它占我外銷總額的45%，每年為台灣創造了一千億美元的順差，這些一生「逐市場水草」的族群，本著「風吹柳動，不見柳折」的硬頸精神，為兩岸締造經濟奇蹟。

然而，來勢洶洶的新冠病毒，卻讓世界供應兩鏈中斷，復工復產及復單備極辛苦，客戶賴帳、拖帳時有所聞，致現金周轉出現危機，稍不小心就被拖累而連鎖倒閉，真有「非戰之罪」之嘆。

中國因香港、南海、印度及中美問題而自顧不暇，加上中國就業問題非常困難，因此之前困擾台商的ECFA十年到期「存廢」問題，大陸表示不會處理，還積極端出「惠台商」政策，希望先穩住包括台商在內的外商，大陸政府對台商基本上是友善的。

問題是台商先要「存活」，擁有充沛現金，才能「剩者為王」。首先，台商要採取一切手段，尤其要運用算術中的「加減乘除」四法求存。台商在歹年冬要先求活再發展，多方增加訂單和員工參與及向心力，並鼓勵創意；減少冗員、庫存及不必要開支，甚至共體時艱的減薪；對外多用策略聯盟、增加金融機構貸款或延後付息付款，產生乘數效果；除弊更新、排除不獲利的客戶與市場；這些富有實效的開源節流作為，唯有早做、多做，形成共識與行動，才有成果。

其次，善用大陸政府各種紓困措施，而由台企聯或台協提出政策輔導方案或建議。台商除利用五險一金的減稅、申請研發獎助金及員工薪資補貼外，更應向大陸政府提出「政策性貸款」，或在台商集結地區多設台資銀行。同時允許台商積極參加中國國內大型公共建設的投標案，以及協助「數位轉型」的人才培訓等。

再者，外銷業台商除在中國大陸固守美國以外的市場外，宜由中心廠或龍頭企業帶領，到東南亞另建集體生產基地的「台商工業園區」，以產業供應鏈為主體，邀請台外商加入，且分別分析緬甸、印尼、越南等地投資環境的優劣和配套條件，以集體產業力量，跟當地政府談判，爭取較佳的設廠條件，這方面還可邀請台灣的大專院校、銀行保險、醫療機構、物流機構及當地台商，一起打群體戰，共謀解決台商的資金、人力、醫療及配送物流不足的問題。

此外，台商宜加速推動傳承，把企業交給有企圖心的第二代來經營。如第二代有能力和意願問題，也應加速建立「專業經理人」體制，台企聯和各地台協對年輕企業家的培養也應寬編預算，建立「易子而教、易企而學」，互為「教父導師」的培訓制度，讓台商的經營能源遠流長。

最後，台協也應對未能繼續經營的台商，成立「撤資與糾紛」輔導小組。協助台商處理勞工、債權、土地、法令及糾紛等問題，幫助台商光榮退場，提升台商美好形象。

（作者為台北經營管理研究院院長）