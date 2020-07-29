《中國時報》日前登載系列專文探討「兩岸重開機」問題，希望為越來越僵冷的兩岸關係找到回暖契機。系列首篇是大陸資深涉台領域專家章念馳的文章，他以同情理解的態度、溫馨的筆調，希望在台灣停止去中國化的同時，大陸多給台灣一些迴旋空間，讓兩岸關係能夠有新的出路。

章先生的論述在網上廣為流傳，並引起是否有官方授意的揣測，甚至於有綠營媒體借題發揮，認為蔡英文的強硬態度生效了，大陸方面放軟了，靠過來了。事實真的如此嗎？

首先，我們必須認識到，章先生的論述恐怕不代表官方立場。大陸在涉台領域一向容許學界有比較大的言論尺度，但一切由國台辦正式發言定調。章先生的鴿派論點在台灣獲得不少正面回響，但在大陸則招致頗多批評，顯示大陸目前是鷹派聲勢大。

其次，雖然大陸涉台學界本來就有點「寧左勿右」的慣性，但在馬英九的時代卻是鴿派言論明顯當道，鷹派聲音竄起，是蔡英文上台拒絕承認「九二共識」之後的事，而讓鷹派聲音越來越盛的原因，則是民進黨執政下不斷推動「去中國化」的結果。

由於大陸成長力道相對迅猛，兩岸實力對比越來越懸殊，而且台灣經貿出路已經繞不開大陸市場，所以鴿派的論調主張兩岸問題不要急，可以讓時間來解決問題。可是，蔡政府不斷推進「去中國化」，煽動台灣社會「恐中」、「反中」的氛圍，讓兩岸之間透過經濟和文化交流促成心靈契合的可能性日益減少。

在鷹派眼裡，儘管台灣從兩岸經貿享受到了巨大利益，卻是人在福中不知福，不僅一路往「去中國化」傾斜，還進一步藉著美中對抗的局勢搞「聯美抗中」，自甘為美國遏制中國大陸的馬前卒。所以，必須及時停損，必要時就該採取武力統一的手段。

了解大陸體制特性的人都曉得，當「九二共識」已然寫進中共十九大報告和習近平《告台灣同胞書》40周年紀念講話之餘，這4個字已經成為啟動兩岸交流協商作業系統的開機密碼。習近平的講話或許加強了促統的意涵，但沒有封殺台灣主張「一中各表」的既有空間，兩岸求同存異、善意往來的基礎仍在。只是，想要兩岸重開機，還請先輸入「九二共識」的開機密碼。

（作者為中國文化大學國家發展與中國大陸研究所教授）