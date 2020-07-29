文化部委託公共電視籌畫「國際影音平台」，是一個涉及4年58億元外加4500萬元前導案的重大方案，事前卻跳過公視董事會，黑箱作業引發公視高層不滿，指責政府介入公共媒體，社會輿論紛紛聲援公視，反對政治介入媒體。文化部在社會壓力下喊停止血，算是知錯能改。這個計畫標榜要對國際社會加強宣傳台灣，實則恐將只是「大外宣」兼「大內宣」，推廣台灣的效益有限，卻讓政治更強力地介入媒體，真的不做也罷！

公視董事會目前處於看守狀態，交棒前本不應處理重大決策，不料日前傳出公視接受政府委託成立國際頻道，但並未向董事會報告，被董事抓包後才曝光。公視新聞部經理蘇啟禎在給同仁的公開信中質疑，如此重大的政策不該倉促決策。27日公視舉行臨時董事會，雖通過4500萬的影音平台前導案，但蘇啟禎憤而當場宣布請辭，主導該案的總經理曹文傑、執行副總經理謝翠玉也在董事壓力下請辭。這場風波凸顯出國際影音平台案的許多問題，而且真正的大問題還隱而未顯，曝光的只是前菜。

侵蝕獨立媒體信賴度

首先，很明顯的問題是程序不正義。如此重大的計畫，公視竟以「密籌」的方式來處理，董事既不知4500萬的前導案，更不知後續的4年58億元國際影音平台案。政府1年也不過給公視9億元，這筆從天而降的巨款對公視來說當然是大單，但也是必須秉報董事會的大案子，結果先前董事會卻被蒙在鼓裡，嚴重破壞了公司治理原則，也讓外界懷疑，其中到底有什麼地方見不得人？

第二個問題是，這個影音平台究竟是媒體？還是政府的宣傳喉舌？原本的新聞局業務已併入外交部，按說國際宣傳是外交部的職責。公視雖接受政府捐贈，但《公共電視法》明定公視經營獨立自主，不受干涉，未來這個由政府砸大錢做出來的國際影音平台，其內容的選擇、觀點的呈現、評論的方向，是由公視編輯部自主決定，還是要投金主之好？以前導計畫規畫案中建議專訪蔡總統、政務委員唐鳳、介紹台灣防疫及健保看來，未來很有可能是一片自我吹捧，沒有對施政不當的批評，那不是新聞報導，而是國際公關文宣。這會侵蝕公視作為獨立媒體的價值與信賴度，而這對公視裡很多堅持新聞理念的員工不公平。

第三個問題，是民進黨政府肆無忌憚地政治介入媒體，早已背棄了當年要求黨政軍退出媒體的主張。政府對公視董事會視若無物、對程序正義毫不尊重，完全呈現了大權在握後的傲慢驕狂。現在電視媒體親綠居多，媒體大亨崛起為黨內大派系，政媒關係又和過去威權時代一樣你儂我儂，一樣的利益輸送，而各種形式的「置入」與標案，威權時代更聞所未聞。新聞獨立是民主社會的重要基石，民進黨政府的政媒關係已侵蝕了民主基石。

第四個問題，是國際宣傳的成效恐怕會讓人失望。誠然，處於外交孤立的台灣，的確需要讓世界聽到我們的聲音，免得國際輿論一面倒向大陸。文化部委託成立的國際影音平台，是要以英語新聞和優質節目為主軸，布建全球英語新聞採訪網，持平而論，其基本立意很好，但現實是，當今網路平台競爭激烈，拚點閱搶流量已殺到血流成河的地步，溫吞正面的官方頻道內容，並不得網友之青睞。

讓政治再度干預媒體

目前中央社、央廣都有外文網站，中央社還製播影音內容，但點閱率一直稀稀落落。夠水準、擅影音的英語人才不容易尋覓，作品品質也不見得穩定，光是推一堆專訪官員、介紹政績或轉型正義的影音，可能連台灣人都不想看，要在全球無數吸睛影片中拚出頭更難。最後恐怕是砸了大錢，卻淹沒在漫漫網海中，是否值得，需要好好想想。

4年58億元聽起來是很大一筆經費，但數位影音設備與內容製作都非常燒錢，而且像BBC、美國之音等都要花大量人才、資源與時間，才能逐漸建立口碑。比起來，我們的4年58億好像只是在小試水溫而已。蔡政府花納稅人的血汗錢，如果只是打造一個宣傳政績的英語平台，結果瀏覽與反響不多，錢投下去沒什麼水花，卻讓政治再度干預媒體，怎麼看，對國家的效益都不大，停了也好。