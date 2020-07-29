由於國民黨高市長提名人李眉蓁論文案，教育部27日高調祭出所謂的「8大措施」，其中第2點為：「大學若有學位論文涉及學倫問題未妥善處理，或學術自律機制不良，導致論文衍生品保問題，或有學位論文資訊揭露不足等情事，變成教育部接手處理的，教育部得據此調減相關系所招生名額。」

教育部都公開發話了，想必私底下的溝通也不少。中山大學很「識相」，只用兩天的時間就認定李眉蓁論文與童振源與雷政儒的論文「高度相似」。國民黨前立委陳學聖甚至質疑是因為校長鄭英耀曾任民進黨智庫董事，及謝長廷及陳菊市長的教育局長，才如此高速配合。

作為教育主管機關，教育部依法當然有資格督導國立大學，而中山大學作為學位授證單位，也應捍衛學術倫理公正性。但這不代表這兩個權威機構，可以標準不一致。

今天被指控論文抄襲的可不只李眉蓁一人，還包含現任總統府秘書長蘇嘉全。當年蘇嘉全遭前立委邱毅指控抄襲論文，蘇嘉全隨即告邱毅誹謗，最後中山大學評定委員會認定蘇嘉全未有抄襲，但檢方卻認定論文「有多處雷同」因而不起訴邱毅。

由校內人士組成的評定委員會，與校外機構地檢署的鑑定結果不合。這不禁讓人質疑當年中山自己組的評定委員會，是否有包庇情事？組成是否有瑕疵？蘇嘉全今天作為總統府秘書長，總統的大總管，領五院院長等級的薪水，其學術道德是否有瑕疵，應受社會更高規格的檢驗。中山大學應以公開透明的態度重啟調查，以現在最新的科技對論文進行更精確的掃描，並開放社會參與。

同時，另外一個學術爭議案：焦糖哥哥陳嘉行靠臉書10萬讚，入學中山社會系碩士班案，教育部與中山同樣也有責任向社會交代真相。

依據立委李德維的爆料，2019年8月，焦糖哥哥的臉書好友在某篇臉書貼文下問他：「所以你可以高中畢業直接唸碩士嗎？」焦糖哥哥回答：「好像不行，教授要幫我查怎麼做。」2019年8月11日焦糖哥哥又發文：「昨天跟教授meeting，他說我可以交一個『越廚』的研究計畫，我說我有超多可以寫的！」5天以後8月16日，招生委員會就通過內含爭議報名資格「臉書10萬追蹤」的「中山大學碩士班甄試報考資格及報名簡章」。

從焦糖未開告李德維的情況來看，李的爆料極可能屬實。也就是說，中山社會所的教授貼心的幫焦糖「查了該怎麼做」，最終簡章出現了一個「焦糖正好符合」的10萬追蹤條款。依據《大學法》第24條第1款規定：「大學招生，應本公平、公正、公開原則單獨或聯合他校辦理…」倘若中山大學的教授真的有設法替焦糖這個個案量身定做入學標準，那麼極可能有違大學法要求的公平、公正、公開原則，不是嗎？

對於外界的批判，焦糖在臉書長文回應，強調現行教育制度讓國立大學的研究所高比例，都是「有權有錢的人家小孩」在讀的，這樣制度造成不公平與不正義的社會結構，「一直是有學術良心及倫理的教授們急欲改變的不文明狀況」。

喔，所以是主張「追蹤10萬條款」有助於社會正義？還是說「教授要幫我查怎麼做」有助於社會正義？論述荒腔走板，難怪連政治立場與焦糖同樣偏綠的專欄作家管仁健，都嗆焦糖批李眉蓁是「龜笑鱉無尾」。

教育要真正公平，就不該有藍綠之分，唯有不分藍綠都徹查到底，才能真正發揮教育的意義。若政府堅持只打藍不打綠，那就將成為「負面示範」了。

（作者為網路媒體工作者）