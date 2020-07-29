繼美國參議院通過「2021財政年度國防授權法」，邀請台灣參與環太平洋軍事演習，眾議院外委會亞太小組共和黨議員約霍也提出「防止台灣遭侵略法」，草案內容指出，當台灣人民或軍隊受到生命威脅時，美國可以動武保護台灣。美國國會的法案固然是政策的指導，但政府會如何執行也有其判斷標準。

美中對峙情勢連番升高，其中有客觀發展因素使然，更有人為操作刺激所致。大陸近年經濟與軍事崛起，讓美國改變對華政策，美國國務卿蓬佩奧日前發表〈共產中國與自由世界的未來〉，所釋出的訊號就是對中國大陸態度轉趨強硬。前述法案的提出，亦可視為一種對中共示警施壓的表態。

川普上任後，美國學界、政界、軍火工業界有過很多辯論，共同結論是，2020年到2025年是遏止中國崛起最關鍵的時期。因此未來這5年是中美戰略衝突最危險的時期。尤其川普因防疫失能，目前連任聲勢低迷，外界都認為他很可能會操作民粹，透過挑釁中國製造衝突，來挽救自己的選情。

與此同時，美國不斷發出挺台聲浪，國會也通過各種友台法案，這都讓民進黨政府甚至社會民間，沉浸在一種過度樂觀的氣氛中。因為表象上看，美國是在友台挺台，實際上更是不斷藉由台灣向中共出招，甚至意存挑釁。

從優先順序的邏輯上看，如果美國真正友台挺台，應該是趕快跟台灣簽FTA，這對台灣經濟的幫助最大，或者是更積極明確地幫助台灣加入更多、更重要的國際組織，而不是先刺激大陸拿台灣開刀，再來說要保護台灣。如果這還不是拿台灣當棋子，什麼才是棋子？