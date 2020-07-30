胡漢民當面力斥其謬，認為如果一時鹵莽的就一個近似的言論狀態，作左、右派的假定，未免有心助長錯誤。鮑亦向國民黨中央監察委員謝持、張繼表示：「黨中分派，是不能免。黨之中央執行委員會，實際上不能作黨之中心，當然黨內發生小團體，有左、右派之分。」鮑更表示：「希望右派、左派相爭，發生一中央派，作黨之中心。」

「三大政策」的根源

共產黨以什麼標準來替國民黨人畫分左、右等派呢？根據共方的資料顯示：常以人與時間之不同，而有不同之標準；而且常有改變。例如鮑羅廷在一九二四年六月與監委謝持、張繼談話時，認為國民黨人反對中俄北京協定者，可認為右派；共產黨則為左派。而陳獨秀在其《什麼是國民黨左右派》文中則謂：「有人以為共產黨是國民黨左派，這是非常之大的錯誤。」陳且指出國民黨左、右派的分別：「在國民黨第一次大會前後，可以說反對帝國主義與軍閥政治的是左派，不反對帝國主義與軍閥政治的是右派；信仰三民主義的是左派，不信仰三民主義的是右派。」後來他又認為左、右派，卻不是這樣簡單的分別了。他後來的區分標準：「在策略上，左派懂得要實現反對帝國主義軍閥的國民革命，國外有聯合蘇俄，國內有聯合工農階級及共產黨之必要；右派則反對蘇俄，反對共產黨，反對工農階段。」陳氏論調，是對當時國民黨「西山會議」的反共而發。卻也成了後來「三大政策」的根源。

此外，中共蔡和森在其《何謂國民黨左派》一文中，則認為左派的必要條件至少有以下四個：（一）徹底的反抗一切帝國主義及其附屬物軍閥買辦階段；（二）恪守孫中山引導中國民族與世界無產階級革命領袖蘇俄攜手的方針；（三）與一切反革命右派分子決絕；（四）遵行保護革命中堅勢力的工農群眾利益之政綱。蔡認為：「這四點也就是中山主義最重要的內容。」共產黨人如此不斷的在為國民黨塑造左、右派形象及其理論，這對國民黨確曾發生不良的影響，也為國民黨帶來極大的困擾。例如汪精衛在其《分共以後》指出：

國民黨自施行容共政策以來，共產黨分子，在國民黨名義之下，向農工商學各團體，宣傳了不少共產黨的理論。如今共產黨分子雖然分了出去，而其所留下的理論，仍然存在於農工商學各團體裡。農工商學各團體倉卒之間，不能分別出哪些是國民黨的理論，哪些是共產黨的理論，這已是極大的危險；而尤其危險的，是農工商學裡頭有些熱心的人，本來是國民黨，不是共產黨，而誤認共產黨的理論是國民黨的理論；且以為是國民黨裡頭最革命的理論。這種的人，說他是共產黨，他必不服；然他的理論，卻與共產黨一般無異。

汪氏之言，相當深刻而精闢。

（三）農工─國民黨在改組前後，均曾依據孫中山民生主義的理論制定農工政策。在一九二三年一月一日發表的《中國國民黨宣言》中列有農工政策如下：

由國家規定土地法，使用土地法及地價稅法。在一定時期以後，私人之土地所有權，不得超過法定限度。私人所有土地，由地主估報價值於國家，國家就價徵稅；並於必要時，得依報價收買之。

清查戶口，整理耕地，調正糧食之產銷，以謀民食之均足。

改良農村組織，增進農人生活，徐謀地主佃戶間地位之平等。

制定工人保護法，以改良勞動者之生活狀況，徐謀勞資間地位之平等。

上項政策，即係依照孫中山素所主張的民生主義理論而定。故在同一宣言中說明其緣由為：「惟富而不均，則仍不免於爭，故思患預防，宜以歐美為鑒，力謀社會經濟之均等發展，及關於社會經濟一切問題，同時圖適當之解決。」而提出以上的綱領。簡言之，上項政策或綱領，即為防患未然，消弭共產思想之階級鬥爭於無形。

宣傳和實行土地革命

一九二四年一月，中國國民黨改組時，其一全大會所發布的宣言中，對於農工政策的規定，與一九二三年一月一日所公布的，僅少數文字略有不同，實質上並無差異。其條文如下：

由國家規定土地法，土地使用法、土地徵收法，及地價稅法。私人所有土地，由地主估價呈報政府，國家就價徵稅；並於必要時得依報價收買之。清查戶口，整理耕地，調正糧食之產銷，以謀民食之均足。

改良農村組織，增進農民生活。

制定勞工法，改良勞動者之生活狀況，保障勞工團體，並扶助其發展。

其土地法是由孫中山平均地權的主張而來。其目的，在使地盡其利，並使全體人民都能享受到使用土地的權利，絕不同於共產黨的辦法。至共產黨用暴動的方式，經過沒收，分配的手續，以實現其階級專政。

國民黨之農工政策，在謀社會經濟之均等發展與問題之解決。共產黨則以農工運動為手段，來達成其政治上的目的。蘇俄和第三國際使中共黨員加入國民黨，要以國民黨的旗幟，來推動其農工運動。一九二三年五月馬林由莫斯科到上海，帶來共產黨國際執委會給中共的指示：中國的國民革命和建立反帝戰線，必須連接著農民的土地革命，以吸收基本群眾。因此，中共全部政策的中心點，是農民問題。同時，中共必須力求建立工人和農民的聯盟。達到此目的的唯一辦法，只有不倦的宣傳和實行土地革命的口號。

鮑羅廷到達廣州後，曾利用陳炯明叛軍進攻廣州的危急情況，建議孫中山的革命政府應立即公布關於農、工、商三個法令。當時鮑羅廷在廣州市的國民黨各區黨部聯席會議上提出他的建議。要義如下：

政府應立刻發布分配土地給農民的命令。我們對於這個命令目前不要作詳細的規定，但應該明確指出：地主的土地應予沒收，交給現耕的農民。

為了建立國民黨與工人的聯繫，應該立刻制訂保護工人的社會法。我們不來詳細研究這項法令的內容，最好是讓工人自己的代表擬訂詳細的條款。（待續）