無色覺醒》王丰：挑動兩岸局勢緊張！美國到底算計什麼？(圖/美聯社)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第685集播出，由歷史作家王丰先生主講，綜合評論理性分析：「挑動兩岸局勢緊張！美國到底算計什麼？」

英國二戰首相溫斯頓.邱吉爾（Winston Churchill）曾言：「將盟友拖入戰場的策略，其作用堪比打贏一場大戰。」二戰結束至今，美國效仿昔英國戰略，企圖製造兩岸關係緊張，若因此使台海走向火海，美國將可削弱中國大陸在世界強勢崛起的能量，而讓美國繼續在世界稱霸的如意算盤。

美國近年來對台灣友好動作不斷，2018年美國通過生效「台灣旅行法」（Taiwan Travel Act）後，但始終看不到美方更具體的作為，也並未讓台灣迎來華府更高級的官員訪問。2020年美國再通過一個以「台灣」為名的國內法；「台北法案」全名為「台灣友邦國際保護及加強倡議法案」（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act），依字首簡稱為（TAIPEI Act）。

美國頻踩大陸紅線的舉措，使中美關係更加緊張。近年來兩岸關係不睦，甚至有學者預測，台海恐三年內可能爆發戰爭。根據媒體最新民調，如果兩岸爆發衝突，有部分民眾表示自己或願意家人上戰場保衛台灣，但也有大部分人表示不願上戰場。

近期美國通過各式對台軍售案，不停製造各種美麗謊言，還要台灣人自掏腰包，無疑是要台灣人陷入台海戰爭的可能。不禁讓人思考，如果美國持續採用激將法來刺激大陸，造成台灣跟大陸之間因而擦槍走火，若兩軍對壘，實力差距過大，是否會將台灣人的命運帶向滅亡。

若海峽兩岸意外擦槍走火爆發戰事，對中華民族兩岸人民，無疑是兩敗俱傷的結果。台灣方面，以目前台灣的軍隊實力，在戰爭中對抗解放軍，恐是以卵擊石，台灣必定陷入火海；大陸方面，近年大力倡導的一帶一路計劃，中華民族偉大復興勢必耽擱、順延。美國則可坐享戰略利益的果實。

美國如今行為，歷史早有借鑒。二戰太平洋戰區爆發，前蘇聯當時領導人史達林與國民政府領導人蔣介石秘密協商，當時史達林一口答應與中國對日宣戰共同抗日。但戰爭進行到對國民政府不力的階段，甚至南京首都遭日軍攻陷，也都不見蘇聯紅軍正式對日宣戰。直到1945年8月6日美國在日本廣島投下原子彈，蘇聯見大勢已定，便於8月8日夜間向日軍正式宣戰。「日蘇戰爭」進行不到一個月，日軍便無條件投降，蘇聯便順勢收下大批日軍遺留下的軍備與朝鮮、蒙古、西伯利亞遠東地區等的領土。

歷史上勝利永遠屬於拱他國上戰場的國家，如今美國一手用激將法刺激中國大陸；另一手又增加對台灣軍售，以兩面手法激化兩岸緊張，隔岸觀火坐享漁翁之利，執政者必須以蒼生為念，維持兩岸和平，以人民福祉為依歸。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！