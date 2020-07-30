近日台股升逾12,682點的歷史紀錄，無獨有偶，日前國發會所發布的6月景氣領先指標也終止半年的跌勢首度回升，此外工業生產、外銷訂單也續呈成長，在全球風雨飄搖之際，台灣表現如此，殊為不易。

然而，這一波波的好消息是代表景氣春燕來了嗎？是反映台灣經濟已復甦了嗎？恐怕未必，因為這一波榮景，不論是股市創新高、領先指標止跌回升，並非實體經濟出現什麼了不起的復甦，而是金融面的數據太熱絡。

經濟情勢有金融面、實體面的分別，長期而言，兩者走勢是一致的，但短期有可能受預期心理影響，讓兩者走勢出現落差，甚至背離，舉例來說，近三個月美國工業生產年增率為-17.2％、-15.4％、-10.9％，出口於4、5月更大跌30.0％、35.3％，實體經濟衰退得非常嚴重。

不過，儘管實體經濟這麼差，美股依然從三月下旬18,000多點一路扶搖直上，如今已將近27,000點，美股的表現絲毫不受疫情及實體經濟衰退的影響，實體面與金融面背離到這個地步，可謂歷來罕見。

何以沒有實體經濟的支撐，美股仍可一路上揚？原因很簡單，因為川普政府自今年3月下旬起實施無限量的量化寬鬆（QE），美其名是增加市場流動性，事實上是激勵市場的投機性，平心而論，撒錢救股市以免股市崩跌雖有合理性，然而錢撒得太多終究是災難，因為氾濫的游資，沸騰的股市非但無助於實體經濟，反將推升泡沫風險，而置一國經濟於險境。

凱因斯曾說：「你可以牽一匹馬到河邊，但你卻不一定能使牠喝河裡的水。」指的就是經濟蕭條時期，寬鬆的貨幣政策未必有效，川普政府今年3月初接連降息6碼，接著重啟7,000億美元的量化寬鬆（QE），未幾又宣布量化寬鬆無上限，資金已然氾濫，就如凱因斯所言：「這匹被牽到河邊的馬未必會喝水。有時，非但不喝水還會吐水。」這正是今天的寫照，量化寬鬆的熱錢已在全球流竄。百年來的歷史告訴我們，熱錢將推升人們的投機與貪婪，若不謹慎因應，終將激盪出泡沫與蕭條，形成恐慌，轉為風暴是其必然的結局。

這就是當前全球的處境，也是台灣的處境，近日股市、領先指標這些好消息非但不值得高興，反該審慎以對，因為沒有實體經濟為支撐的股市榮景，是不可能長久的，兩者背離愈遠，日後泡沫崩解所帶來的傷害也就愈大，1930年的大蕭條、2000年的網路泡沫、2008年二房風暴所形成的金融海嘯皆是如此。

我們若仔細分析一下6月景氣領先指標便會發現，讓領先指標止跌回升的一項重要因素是貨幣供給M1B，而M1B與股市向來是如響斯應，隨著利率愈來愈低，股市愈來愈熱，解除定期存款而進股市者自然是與日俱增，這使得經季節調整後的M1B年增率升至9.8％，創下近十年最高。大筆資金進入股市非僅推升了領先指標，也讓景氣燈號加了一分，隨著股價指數創新高，金融指標步步高升，7、8月景氣燈號、領先指標估計也會愈來愈好，但這並非好事。

觀察構成景氣燈號的九項指標，會發現近月表現好的都是金融面指標例如股價指數、M1B，而海關出口、製造業銷售量、批發零售餐飲這些實體面的指標仍舊低迷得很，是以今天景氣燈號之所以維繫在黃藍燈，而沒有落至藍燈，金融面居功厥偉，這一金融面與實體面的背離的現象，已是台灣經濟的一大隱憂。

30年前當熱錢湧入台灣，國內股市為之沸騰之際，時任本報總主筆的前監察院長王作榮曾為文表示：「這些流入的熱錢在國內無所事事，便炒股票、操縱股市，將股票炒成賭博工具，與發行公司獲利能力完全不相干。一旦新台幣升值停止，股價也炒得不能再炒，於是一聲呼嘯，席捲若干千億的暴利，換成數以百億的美元而去，留下一個破產的經濟讓我們去收拾，那時國內企業破產的破產，個人上吊的上吊，發精神病的發精神病，不知要經過多少時間才能恢復元氣。」

隨後的發展一如王作榮所言，買股票變成全民運動，台股從1987年7月1,858點一路狂升，只花了短短兩年便升破萬點，1989年9月已達10,403點，1990年2月12日盤中創下12,682的歷史高點，但八個月後，又跌破3,000點，多少家庭傾家蕩產所買的股票轉眼成為壁紙，及至今日那一波泡沫的崩解仍是許多家庭的夢魘，對台灣經濟社會傷害之深，難以筆墨形容。

我們期盼台灣經濟儘速走出這一波衰退的局面，但眼前全球的生產、貿易等實體經濟活動仍弱，而熱錢氾濫的情況卻日趨嚴重，以致出現實體面與金融面背離的走勢，須知，熱錢所創造的榮景多有虛幻，30年前的經濟泡沫殷鑑不遠，執政當局與國人務必謹慎以對。

(工商時報)