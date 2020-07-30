《國民法官法》立法院已三讀通過，將於3年後實施，未來本刑10年以上之罪、因犯罪而發生死亡的案件，由6名國民法官和3名職業法官「合審合判」，平均每年500多件，算是綜合英美法和大陸法的進步做法，但是要防範「適應不良」的副作用。

首先，陪審團制度源自英美法，英美法前提是被控告的人無罪，控方必須證明其有罪，我國是大陸法，被告必須自己舉證，證明自己無罪，所以《國民法官法》應該是可以減少冤獄。但是國人心裡應有準備，有陪審的刑事案件極可能曠日費時，國人期待的「速審速決」不太可能。

再者，美國注重法治，因此從小學到大學都有法學課，社會法律意識強，陪審員對事實認定、罪證認定都有共識，美國陪審團制度經過200多年繁衍，已經完備成熟，大凡陪審員和法官責任畫分、陪審員的資格認定，以及誰有豁免權，都有明確界定，以免擾民又妨害司法公正。

在美國，法院從投票名單中抽籤出來要通知可能人選，用投票名單主要著眼於投票是國民權利，也是義務，有投票的人才有資格做陪審員，做陪審員曠日費時，案子可能拖上幾個月，因此很多人為了不要做陪審員，甚至不投票。

其次，挑選陪審員有很嚴謹的程序，被通知要參加的人選是電腦隨機抽出一大批人，隨機抽的目的也是達到公平，每天早上要打電話到法院問是否要去報到，達5天之久，確定不去，大概等兩年才會再被抽到。

被通知要報到的人，首先被請入法庭，陪審員因為被視為合作人，法官非常親切，解釋將涉入的案件，然後起訴方（檢察官）、辯護方（律師）各派人問陪審員各種問題，目的是選出公正人選，不能存偏見，例如非裔犯罪者案件，辯護方就會挑選非裔或少數族裔，1995年美國足球明星辛普森殺妻案，辛普森的夢幻律師團隊，對白人陪審候選人極盡刁難，陪審員大部分就是非裔，法官是日裔美人，結果證據確鑿的凶殺案被陪審員判為無罪，舉國譁然。

復次，陪審員必須對審理案件完全緘默，彼此之間除了在法庭外，私下不能交談案情，不能接受新聞界採訪，否則觸犯藐視法庭罪名，嚴謹的人連回家都不能對家人透露案情。主要著眼於陪審員不要受外界影響，保持獨立客觀。這在華人社會很難做到，大家一起去吃個午餐，就開始口沫橫飛，討論案情，針砭是非。國民法官必須知道自己責任重大，甚至是神聖的，操控著嫌犯的生死及前途。

此外，和台灣不同，美國陪審員只能根據事實，判定被起訴者有罪或無罪，量刑輕重由法官決定，也是制衡的表現。判決必須全員同意（通常是6位），如有1位不同意，都被視為流產，全部程序重來一次，所以國人期待的速審速決不太可能實現。

陪審員固然也有倔強無比、固執己見的人，但大部分人都最後會順服團體意見，不致審判流產，最怕的是3對3，誰都不願意讓步，結案必定曠日費時。

此外，美國的陪審員如被抽到，工作單位必須准假，而且薪水照發，並且政府還要給少額補償，有時審判拖延半年之久，雇主不能歧視做陪審員的員工，對企業也會產生一定的衝擊。