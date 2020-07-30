新冠疫情持續延燒，台灣初期雖防範得當，但隨著病毒可能異變，復旦大學華山醫院感染科主任張文宏警告，10月後可能再現高峰。疫苗研發落後的台灣怎辦？歐洲自身難保，美國病入膏肓，自己都不夠用；為今之計，可呼籲大陸助台一把，大陸疫苗研發超前，何不實踐兩岸一家親，主動宣布送台疫苗。

疫情延燒不見終點，只能期待疫苗早日問世。但相較歐美早啟動「緊急使用授權」（EUA），合併一、二期臨床試驗，台灣不但腳步未跟上，且政府不主導，技術不足，加上收案人數多，台灣疫苗恐到明年還不見天日。

現在不少國家已組國際隊投入研發，如世衛以比爾蓋茲基金會與全球疫苗聯盟合組COVAX，歐盟數國組成「廣泛疫苗聯盟」IVA；美國祭出「曲速行動」計畫加速研發，Moderna則首傳捷報，明年初可供應3億劑疫苗。加拿大和大陸共同合作，早核准人體試驗，施打解放軍身上。

大陸動作相當快，早在今年4月國務院便宣布，已研發5種不同技術疫苗，其中腺病毒載體疫苗進入二期臨床，成世界第一，至今全球24種人體試驗疫苗，大陸占1/3強。

大陸國家主席習近平5月在WTO視訊會議開幕致詞表態，2年內提供20億美元協助國際抗疫，一旦疫苗研發完成也將作為全球公共產品，為國際作貢獻。

「水退才知誰沒穿褲子」，相較之下大陸疫情控制得當，在兩岸冰封之際，大陸若能放大格局，主動宣布為台灣民眾備妥疫苗，不僅是愛台灣表現，更體現兩岸一家親，何樂而不為。