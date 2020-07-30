我不是台商，也不在大陸上班，亦非旅遊者，但近20年來卻走遍大陸千山萬水。

2007年與朋友來到江西龍南縣九連山保護區賞鳥，蝦公塘是保護區內唯一提供食宿的景點。我就住在蝦公塘度假村的舊招待所內，第二天朋友先離開，留下我一個人靜靜地在森林中賞鳥，幾天下來是孤獨了些，但不寂寞，因為白天聽鳥兒啁啾，夜晚聽鴞鳴。在這裡雖然僅僅待了十多天，除了錄製鳥聲成果豐收之外，也深深影響了我後來的探索鳥類生態之路。

我是鳥類愛好者，觀察鳥類是興趣也是工作，之前曾在台中自然科學博物館鳥類部門任職，後來一心想要像鳥一樣地海闊天空任飛翔，因此，在2004年辭去博物館工作。當年之所以離開博物館的另一個原因是我「嗅」到了商機，不！客觀來說應該叫「利機」，有利於自己一展身手的機會。因為在當年海峽兩岸無論是學術、科普或休閒領域，涉足鳥類鳴聲行為的人不多，長期到野外錄製鳥聲材料者更少，所以我決定單打獨鬥，從台灣島內開始扎根，再拓展到大陸更加豐富多樣的鳥聲素材收錄。

可是任何的夢想總是過於完美，偏離現實的結果，理想之路往往崎嶇難行。比如經費、專業、體力、毅力等任何一項都有可能是壓垮你苦心計畫的最後一根稻草。然而，若要等萬事都俱備了，也有可能會錯失最寶貴的時間，所以且戰且走是最佳的行事方式。

準備進入繁殖階段的雄鳥已察覺到春日近了，不畏冬末的低溫而開始歡唱，在眾多鳥類的歌聲中，與台灣同樣有分布的鳥種，聲音聽來親切，沒有分布的鳥種聽來新奇。此時，九連山的森林成了鳥兒們競藝的舞台，而我似乎是唯一的觀眾。

這一天傍晚提早收工返回住所休息。唐師傅見我早回，約好共進晚餐。唐師傅是一位負責收集九連山森林水文資料的工作人員，見我孤身一人，對我熱心招呼，免費嚮導並介紹森林概況，有其他生活上的問題，也幾乎都能幫忙解決。

現炒熱騰騰的飯菜，是我在野外錄音的日子裡最夢寐以求的佳餚，出野外期間為了節省開支，通常規畫中三天才有一餐現炒熱食，其餘都是以乾糧為主。這一次遇上唐師傅差不多天天都有熱菜可吃。餐前小酌是唐師傅的飲食習慣，我也入境隨俗，藉酒話家常。行酒間唐師傅講了一個小故事：他有兩個生活條件優渥的同學，出門有專車，吃飯有山珍海味。誰料年紀不大，卻先後得了癌症過世了。唐師傅笑一笑說：倒是我這個山野匹夫，在深山老林中粗茶淡飯，逍遙自在。

唐師傅絕無幸災樂禍的意思，而是想通了一個道理：追求好的物質生活是人之常情，但是過度的安逸絕不是好事。

我在一旁聽了之後暗想：莫非我是遇到了高人，能洞悉人世間事物至理？

直到要離開九連山前夕，經過多日來與唐師傅的交流，我才明白他：人是凡人，理也是常理，只是唐師傅多年來過著半隱居的生活，造就他靈台更加清明，冷眼旁觀生命的起起落落。

唐師傅年過七十，身體硬朗，腳力健步如飛。我們一見如故，同為大自然工作者，他因記錄水文資料而長年窩居山林，我錄製鳥類喜怒哀樂的叫聲而奔走四方。水文資料需要長期不斷積累才更顯意義，我收集鳥聲同樣也需要走得更遠，錄得更多，才能探明牠們所鳴何事。

十年後（2017），我以一個非本科系出身的鳥類愛好者，花了十餘年時間收集到的鳥聲素材，經多位鳥類學家審核通過，得以在杭州「浙江自然博物館」舉辦鳥類鳴聲行為展覽。這是總結多年來的成果，是肯定也是再次的鞭策，我沒有因此而畫下句點，展覽結束後，我再度揹起裝備獨行在大陸廣袤而多樣的大地上，除了追尋大自然的鳥聲之外，同時，也探求像唐師傅這樣的人文氣息。

因為，只有自然與人文的相互交融，才能將生活推上另一種高度──自利利人。

（孫清松／鳥類愛好者）