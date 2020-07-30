美國聯邦眾議院外交事務委員會亞太小組首席議員約霍7月29日提出「防止台灣被侵略法案」（Taiwan Invasion Prevention Act），明定若中國大陸侵犯台灣，將授權美國總統動用軍力因應。此一提案加上已由參眾兩院通過的《台灣防衛法》（Taiwan Defense Act）顯示，美國國會已從增強美台外交合作、支持我國參加國際組織，進一步朝授權總統動用軍力因應大陸武力犯台的方向邁進。問題是，這些法案真能確保我國安全與美國即時馳援嗎？

「防止台灣被侵略法案」一旦在參眾兩院通過並送請總統簽署完成立法後，將授權美國總統在三種情況下，可動武或採取必要與適合方式保護與捍衛台灣，包括解放軍攻擊台灣、以武力奪取台灣有效領土，以及台灣領土上的軍民生命受威脅時。

對於美國國會支持台灣不被侵略的善意與努力，我國朝野自然銘感五內。雖然這些法案的確能鼓舞國人的士氣與信心，但若將我國絕大部分捍衛國家主權與領土的工作，都寄望在美國主動強化美台軍事合作與即時馳援之上，那就太不切實際了。

首先，無論是卡特政府1979年通過的《台灣關係法》與雷根政府1982年提出的「六大保證」，或是美中兩國1972年的《上海公報》、1978的《建交公報》與1982年的《八一七公報》，都暗示或明示美國的「一中政策」，即美國堅持台海問題必須以和平方式加以解決。

1980年以後的30多年中，大陸並無能力武力犯台，自然不對美國的「一中政策」表示異議。但是，隨著大陸軍事現代化的進步日新月異，台海軍力對比日益失衡，武統聲浪也逐漸響徹雲霄。面對解放軍對台威脅日益明顯，美國國會自然與時俱進提出相關法案，以為因應。

「防止台灣被侵略法案」明白指出，國會意見認為，美國總統在法案實施後，應盡快發出聲明指「保護台灣不受中國大陸攻擊是美國政策」。至於《台灣防衛法》，則旨在要求美國政府阻止大陸攻占台灣造成「既成事實」。二者文字內容雖有很大差異，但目的都是在重申美國「一中政策」的立場，並暗示如果北京拒絕接受「一中政策」，則華府也可將美中之間的三項公報視同具文。

其次，由於美國在1960年代末期與1970年代初期常在海外打秘密戰爭，讓國會議員看報才知道美國又在海外進行秘密戰爭，自然非常光火，終於在1973年通過「戰爭權力法」限制總統的戰爭權。不過，「戰爭權力法」只是對總統在海外進行秘密戰爭設限，從來就無法阻止總統的作戰權。

由此觀之，儘管「防止台灣被侵略法案」授權美國總統動用軍力因應中國發動侵台戰爭，《台灣防衛法》要求行政部門阻止大陸攻占台灣造成「既成事實」，但是美國是否會出兵馳援或阻止「既成事實」的發生，完全取決於美國總統當時怎麼想。

事實上，根據《台灣關係法》，美國總統本就有權針對大陸武力犯台做出決定，如果總統根本無意用兵或無意阻止「既成事實」，則國會通過再多法案也無濟於事。

（作者為淡江大學外交與國關系榮譽教授）