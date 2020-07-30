尋親，並非家在那裡，而是根在那裡。

他回湖南尋親了，此前他從未見過他們，彼此也極少聯繫，曾有人問他，為什麼非得去一趟？你們雖是血緣上的親人，實際上，你們根本不熟，倒不如省那來回機票。何況，你連湖南話都聽不懂。

顯然那人不懂什麼是「情懷」。他回祖籍尋親，不過就是想回去看一看而已，奔著這一個念頭去的。去了，人生就不會再有遺憾了，就像撿回一塊遺失已久的拼圖，靈魂就完整了。湖南很近，隨時都能去，何況湖南從來就根生在他的心裡，他只需伸一伸手，便能把有血有肉的悲歡離合攢在手裡，讓鄉情更具體。

2018年秋末，在那個萬山紅遍、層林盡染的時節，他透過公安局和縣政府的協助，找到了被歷史和地域疏隔一輩子的他們。

這裡是他祖先生活過的地方，如果有心，總能在時光深處，捕捉到一絲痕跡的。就像一棵樹被砍斷了，你卻能從新生的枝葉裡，尋覓出老樹依稀的風骨。

這棵老樹，名叫茶陵。

親人說：「歡迎回來，我們都是一家人。」然後他們握手，相擁。

如同這世上所有的重逢一般，只是鄉愁昏黃的色調已然褪去。

他說，本以為故里是他方，來了之後，才知道土地一直在那兒，並未離去。

我不知道他跟親人見面時，有沒有流下寶貴的男兒淚，但我想，那一幕，是極其感人的。

大海隔絕了兩岸，卻斷不了流淌在血脈裡的思鄉情懷。跨海尋根，千里訪祖，對世人而言，或許這是一個極平凡的故事。但對他們來說，卻是刻入心裡的，一輩子只有這一次，一次卻等同一輩子。

他是台灣一位歷史老師，因不滿「課綱被改」、「去中國化」，無奈一己之力難以扭轉學生被固化的思想，去年便含淚離職，離開從小長大，卻已變得無比陌生的地方，隻身赴大陸教書，幾經輾轉，最後在溫州落腳。那年和他對話時，我都能感受到他內心對故土的依戀與柔情。那是他找回生命本位的一刻，臉上有著嬰兒歸於母體的神態，無比動人。

兩岸尋親的故事可不只他一個，雖然這些人世代扎根在台灣，但滄桑的歲月並未抹去他們的故土情懷。子在川上曰：逝者如斯夫！不舍晝夜。時間能沖淡一切，然而這種情懷只會越來越深，每當他們思念著、心繫著，沉默中就已認同了那廣袤的土地就是自己的祖國了。

作為龍的傳人，作為炎黃子孫，他們心裡何嘗不是裝著那片土地？

言及此，知我者謂我心憂，不知我者謂我何求。（納蘭採桑／台南市）