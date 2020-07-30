有些人平日溫和有禮，待人親切又幽默，可只要一握方向盤、一踏油門，人就變了，在路上稍有不爽立刻狂催喇叭，附贈三字經，整天想教人怎麼開車，認為其他人的駕照應該都是雞腿換的！

這是現代很普遍的「路怒」現象，人們帶著憤怒情緒開車，挑釁、尾隨，最後發生衝突。新聞常播出監視器拍下兩人下車後拿起球棒、大鎖、安全帽狂毆的畫面，已經夠恐怖了，可是羅素克洛在《超危險駕駛》更狠，只是因為對方按他3次喇叭，他便殺對方全家，好好示範什麼叫作「街頭禮貌」。

《超危險駕駛》一開頭就讓美髮師主角瑞秋（凱倫皮斯托里斯飾演）遇到一堆鳥事，她起晚了，導致兒子上學遲到，必須留校察看；更因為無法準時赴約，讓手上最好的客戶氣得開除她，這些挫折加上眼前的離婚官司都讓她煩心，偏偏開在她前面的車居然綠燈亮了還不往前走，硬是拖到紅燈亮！憤而按了3聲喇叭，結果引來大塊頭羅素克洛禍延全家的恐怖復仇。

這部片有充分的聲光效果，飛車爆破不斷，血流成河鏡頭也不少。沒想到導演在打打殺殺之前，先爬梳路怒的社會現象，讓這些血腥畫面增加更深一層的意義。到底這些開車開到在馬路上打架的人心裡在想什麼？他們的人生本來有什麼狀況？什麼真正觸發了他們的怒火？

劇本設定羅素克洛的角色本來就是個因為失婚而內心扭曲的社會邊緣人，預謀縱火殺害前妻，犯案後才在路上遇到這個賞他3聲喇叭的女駕駛。

這些前因鋪陳的目的是讓他「不普通」，正是因為他本來就是個性格扭曲的人，才會這樣恐怖復仇，才會無上限地要求旁人負起責任！尤其那場羅素克洛與律師的對手戲，暴力指數狂飆，隨後女主角終於想辦法對抗，為自己兒子而勇敢，也讓敘事進入高潮，一路演進，讓觀眾緊張得喘不過氣來。

現實中的路怒不少，如果角色安排合理，觀眾還能體會他的憤怒。但電影設定的前提恰巧破壞了「路怒」，羅素克洛的不普通（不是每個用路人都剛巧縱火殺了前妻）反而讓這部電影的設定落空，應該不會有人將自己投射到他的角色，好比聯想到自己在路上遇到的種種離譜三寶，而覺得他的「禮貌課」大快人心。

據說人們愛看暴力、驚悚電影，就是要享受過程中因恐懼而喚醒的副交感神經，讓身體肌肉處於備戰狀態，而電影落幕後，這種感覺散去，會感受到恢復平靜的舒壓快感。說實話，這部電影確實做到了，太驚悚以至於離場時覺得太陽特別美好，路人特別和善，但看到紅綠燈還是有點害怕。建議帶身邊有路怒傾向的親人朋友觀賞此片，想必可以學到很好的「街頭禮貌」。

（作者為作家）