體育署推出400萬份的動滋券，從抽籤到通知，作業一團混亂，還因為主機負荷不了，體育署官員要求民眾暫緩領券、延後使用，實在有夠兩光！

三倍券推出後，各部會紛紛跟著推出金額不同、使用功能各異的優惠券。目前已推出的4大券有農委會的農遊券、文化部的藝fun券、客委會的浪漫客庄旅遊券和體育署的動滋券。除了一開始的農遊券比較冷一點之外，接下來的每種政府券都造成申請熱潮，都須經過抽籤、通知等多重手續。

而各部會的發券經驗似乎完全沒有交流，以致於前一個發券機構發生的錯誤，後面的機構照樣出現，甚至變本加厲。體育署在到底有哪些體育運動產業業者和商家加入都還搞不定，甚至交易系統的品質和交易系統操作介面都還不穩定之前，就急忙推出動滋券，等到民眾湧入後，才發現系統無法負荷，民眾連要查詢自己到底有沒有中獎都有困難，遑論消費？

除了體育署必須一再提醒民眾晚一點再用之外，農委會也正急著宣傳農遊券效期只到9月17日，呼籲民眾要趕快用。此外，民眾必須加入客委會的Line群組才能抽客庄券，藝fun券則須下載相關APP才能參與抽券，簡直讓人眼花撩亂。

再加上各機構的電腦程式設計和系統規畫未盡理想，當機、塞車、錯亂，根本就是家常便飯；從登記、申請到確認中籤，民眾要拿到政府區區幾百塊錢的優惠券，真是備受折磨。

民調顯示，超過6成的民眾會用券購買日常生活用品，所以，耗費了政府單位和民眾這麼多時間、精力和資源的優惠券，振興經濟的效果恐十分有限。今年夏天政府亂券齊發，只不過是一場鬧劇。