是否要應聲民進黨廢除考監兩院的主張？糾結著目前的中國國民黨。三民主義、五權憲法是國父孫中山先生的政治理念與憲政設計，也是《中華民國憲法》、中國國民黨信念的一部分。國民黨應從孫中山的原始思維來思考這個問題。

孫中山的主張既是為了因應當時的需要，也有未雨綢繆、不要重蹈西方覆轍的考量。孫中山說，他的三民主義就是「打不平主義」，民族主義的主張是為了打破當時列強對中國的不平等，而民權主義與民生主義的主張都是為了防患於未然。孫中山看到當時西方民主國家的問題，權力逐漸被政治菁英、資本權貴壟斷並分贓，造成社會政治權力高度不平等與經濟貧富差距拉大。

孫中山的觀察是正確的，百年以後，諾貝爾經濟學獎得獎人史迪格里茲（Joseph Stiglitz）也發出同樣的感嘆：「美國民主在實質上已變形為1%的人所有，1%的人所治，1%的人所享。」

西方強調個人主義，「小政府」一向是民主、資本主義追求的理想藍圖，但遇到災難，又期望大政府救難。然而，有著社群主義基礎，一開始就期待一個「大有為的政府」，扮演著為人民服務與引導的角色，卻一直是東方文化重要的特性。

基於國情與文化，孫中山並不主張西方的「小政府」，而認為政府應該是個好的「萬能政府」，以為百姓謀利及分配。至於要如何監督政府，讓它有足夠大的能力，又不會侵害到人民的權利？孫中山從兩個方面做出政治設計。

第一個政治設計就是參考西方，特別是瑞士的經驗，認為人民必須要有「選舉、罷免、創制、複決」等4個「政權」（權利），來約束政府在「行政、立法、司法、考試、監察」等5個「治權」（能力），也就是政府雖然有「能」，但是人民有「權」。孫中山將「權能」作區分，用「政權」來產生及約束「治權」。

第二個設計就是讓「治權」之間也有制衡。傳統的西方民主國家是「行政、立法、司法」三個治權間的制衡，孫中山認為這是不夠的，因此他借重我國傳統的監察權與考試權。監察權是約束政府官員，考試權則是避免政府任用私人。

透過這兩個政治設計，監察院可以彈劾、糾舉、糾正官員，罷免權則用以罷免不適任的公務人員，複決權與創制權讓人民可以選擇自己希望的政策。有了這些監督制裁的工具，人民就可以不必擔心政府會濫用其權力，反而會希望政府愈有能力愈好。

進入21世紀，政府內設立獨立的監察權已是趨勢。根據「國際監察組織」統計，全球目前已有超過100個國家設立了198個獨立監察機關，連歐洲聯盟都在1992年起開始有獨立監察使的設立。

中國國民黨的主張不應是廢除考監兩院，而是應提出下列兩主張，讓考監制度更完善：第一、改變現有的考監委員產生方式，讓更具有社會公信力的人才來擔任；第二、讓考監兩院更能發揮其應有功能，例如，應建議將法務部廉政署和整體政風系統，轉移歸獨立的監察院指揮監督，讓監察院有足夠的的人力和資源肅清政風、整飭貪腐，促使政府有能有節。

（作者為孫文學校總校長）