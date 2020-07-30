美國眾議院反托拉斯委員會，在美東時間29日中午舉行了一場史無前例的聽證會，邀請4大網路巨頭：蘋果、谷歌、亞馬遜以及臉書的執行長，以視訊會議的方式在聽證會上闡述自己的公司並沒有「壟斷市場」的情況發生。

美國眾議院之所以會舉辦這場聽證會，是因為這4家科技公司在各自的領域，無論是消費、購物、搜尋引擎或是社群應用上，都是獨霸一方的領頭羊。這4大公司背後對美國民眾的日常生活，甚至是消費習慣以及經濟活動，都有莫大的影響力和決定性；尤其在疫情爆發之後，許多國家紛紛祭出封城、禁足的規定，網路的使用在一般消費大眾生活中的地位變得更加舉足輕重，自然也引起了美國政府對四家網路巨頭的注意，更進一步思考他們是不是擁有太多權力，卻沒有真的帶來相對應的公益和正向發展，也沒有肩負起相對應的責任、受到相對應的監督。

因此美國眾議院特別舉辦這場聽證會，希望能重新檢視科技業市場在這四大公司的帶領下，是否存在著壟斷的情況，另外，針對已有百年歷史的《反壟斷法》和相關政策，政府是否有為了因應科技改變和市場現況改變而必須做出對應調整的必要。

作為一個消費者導向的自由貿易市場，「反壟斷」、「反托拉斯」一直都是美國政府在維護市場良性競爭，並藉此促成產業進步和經濟發展的重要防線。不過就算是到了今天這場關於科技業的聽證會，一間舉足輕重的大公司到底有沒有壟斷、對於市場又會造成什麼影響，還是不脫兩派說法。

認為有壟斷的就不必說了，不然眾議院也不會召開聽證會；至於認為沒有壟斷的那一派（包括4位執行長自己的辯詞），就是認為他們只是「大」，但並沒有「獨霸」。谷歌就說了，市面上還是有很多其他的搜尋引擎跟他們競爭，他們並沒有獨占市場。而這4家科技公司對於自己最後會變成這麼「大」，也認為就是因為他們的產品和服務受到市場的肯定，再加上消費者在自由競爭市場理性選擇所帶來的必然結果。臉書創辦人祖克柏更進一步將美國政府此時對美國大企業的反壟斷調查與美中之間的角力扯上關係。簡言之，就是美國企業在當今全球局勢的國際影響力，將是美國能否繼續維持國際霸權的一大關鍵。在現在中美關係多變詭譎的情況下，或許眾議院會對所謂的「壟斷」有不一樣的想法。

至於台灣，雖然跟這次的壟斷聽證會沒有直接關係，不過也不能忽略對美國政府、美國市場對於所謂壟斷行為的高度重視。當台股在台積電的帶領下一路攀升，看起來一片榮景的同時，在中美的政治角力之下，雖然只是代工生產為主，但在美國市場、全球市場都越來越舉足輕重的台積電，會不會哪一天成為美國政府反壟斷的調查目標？雖然眼前似乎沒有迫切的危機，但如果有什麼意外，台積電有沒有辦法捍衛自己的全球半導體代工龍頭地位，真的一刻都不能掉以輕心。

（作者為口譯工作者）