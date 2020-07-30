2020年美國總統大選距今不到百日，各項民調顯示現任總統川普的連任之路不太樂觀，而他早在年初疫情延燒到美國之際，就以「戰時總統」(wartime president)自詡，企圖藉由提高美中對抗氣氛來拉抬自己的選情。最近川普政府不但首次公開挑戰南海主權，且無預警強關中共駐德州休士頓的外交領事館，並引起中共報復開刀美國成都外館回敬，雙方政治角力白熱化。

另方面，我駐美代表高碩泰在離任前，破例獲准進入美國國務院與美方官員會晤並公開合照；友台美國共和黨聯邦眾議員約霍則提案，希望明確授權美國總統在中共出兵侵犯台灣時能動用武力介入，加上川普先前簽署生效鼓勵台美官員互訪的《台灣旅行法》以及懲罰與台灣斷交國家的《台北法案》，台美關係看似急速升溫。只是目前除了高氏及新任駐美代表蕭美琴能先後在國務院與美方官員拍照留影外，尚未見到真正實質性的突破。

有意思的是，相較於美國歷史上其他「戰時總統」的優勢影響力，川普顯然未能如願獲得與此形象相應的國內支持，近來他的支持度始終徘徊在40%，而且他在幾個關鍵搖擺州的民調也落後民主黨對手拜登，就連右派媒體福斯新聞的資深主播華勒斯在本月中與川普訪談時，都直言他「大勢已去」。反觀美國九一一恐攻後，小布希總統支持率一度衝破9成，提供美國接下來對外發動反恐戰爭的正當性。有鑒於此，當川普政府刻意營造台美合作「抗中」的氣氛，來強化他「戰時總統」的形象，很難讓外界不去質疑箇中原因。

台美關係朝向「正常化」發展，無疑符合國人的期待，但台灣更需要美方在政治承諾以外提供更多雙邊具體合作。譬如台美之間並無簽訂租稅協定，以致台灣留學生在美國不能像來自日、韓，甚至中國大陸的同儕享有較低的所得稅率，每當報稅季時難免產生相對剝奪感，政府不應無視之。另外，台美也應加速推動洽簽自由貿易協定（FTA），來提升台灣產業的國際競爭力，否則美國本土好市多賣場的3C專區只能眼看韓貨繼續充斥了。

兩年前美中貿易戰開打後，川普政府開始拉攏與台灣關係，總統蔡英文曾提醒國人「我們自己也是棋手」，言猶在耳。如今面對美中對抗升溫，執政黨必須謹慎以對，絕不讓台灣自陷泥淖，成為強權的棋子甚至變成棄子。外交是國家利益的實踐，既然台美關係「史上最好」，民進黨政府當然責無旁貸，要順勢操作當「棋手」，為中華民國開拓國際空間、替台灣民眾興利，如此才不負人民所託。

（作者為美國加州大學聖塔芭芭拉分校政治學博士）