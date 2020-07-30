最近有位日本女留學生在台灣待了兩個月之後，回到日本被檢測出新冠肺炎確診。一時之間，也查不出防疫的破口，是否有可能和最近政府政策的改變有關呢？因為基於防疫的考量，政策做了改變，納入租賃計程車，但缺乏有效的管理，以至於出現漏洞呢？上述措施的改變相當的微小，但卻對民眾的權益、政府防疫效果帶來重大的衝擊，不容小覷。

交通部的政策改變，係為了降低居家檢疫者自機場返家之防疫風險並兼顧交通需求，故推出「居家檢疫者自機場返家交通方案」。方案的內容為：以親友接送為優先，並以機場排班計程車及租賃車提供居家檢疫者點對點交通服務。其中短途旅客以排班計程車服務。長途旅客以桃園機場為主，由機場公司以包月方式租賃小客車提供服務。

方案看起來周延、合情合理，但細細深入分析有幾個不合理的地方：第一，目的地於機場所在縣市計程車營業區範圍內，明顯和事實不符，因為過去旅客只要在營業區範圍內上車，不管目的地何在，都可以送到任何地點，而非只有短途旅客才是縣市計程車的營業區範圍內。

第二，目前一家合法的租賃車行的數量在100輛左右。而一天長程載客的要求約在1000輛，台東、屏東等偏遠地區的載客，一趟車程往返也只能在一天內完成。因此，租賃車的載客量明顯不足，為了滿足長途旅客的需求，可能導致很多未列管的幽靈車輛來濫竽充數。

濫竽充數的結果可能產生防疫的破口，因為機場排班計程車需要愛惜羽毛，有嚴謹的要求，備有口罩、噴酒精防疫，而且旅客下車後，在返回機場途中也不能中途載客。另一方面，機場也提供機場防疫計程車，防疫計程車係由桃機排班司機擔任。他們事先須經過警察篩選，車輛除了計程車登記證之外，並在車身有明顯車隊編號，司機要配戴識別證，司機必須上過防疫課程，車輛載客需做完整記錄，乘客下車必須留下簽名記錄，並記載下車地點與時間。此外，也要求防疫計程車，在乘客下車後需直接返回機場，不得中途載客。

反之，租賃車與一般自用車輛一樣，無法從車身辨別，也沒有貼標示標籤，所以司機接完桃園機場的客人以後，可以在外面沒有限制的搭載其他的乘客，這些都是明顯的漏洞。

根據排班司機的反映，政府政策之所以改變，儘量將長程載客透過引導歸給租賃車輛，背後原因在於租賃車輛公司可以抽佣兩、三成的費用。反之，排班車隊無法抽取任何佣金，因此，政策的改變，將長程車次引導、分派給租賃公司，攸關抽佣的利益，是否圖利特定的租賃公司，值得進一步了解。

此一政策改變的結果，產生一得利者，卻造成三大受害者。前述租賃公司可說是最大的受利者。而三大受害者包括：第一，桃園機場排班司機，他們係公平抽籤而來，卻因交通部的一紙公文，被剝削了長程的載客權益，收入大幅減少。第二，民眾搭乘租賃計程車及其衍生的幽靈車，防疫上沒有得到適當的保障。第三，一旦防疫出現破口，將全民皆輸，使台灣引以為傲的完美防疫記錄蒙羞。

政策的改變，導致少數的歡樂，多數的怨懟，以及對政府防疫的可能重大衝擊，交通部不能不防。

（作者為大專教師）