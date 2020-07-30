前總統李登輝以98高齡走了。由於台灣的統獨爭論至今尚未戢止，因此對於他的評論仍是兩極，即使蓋棺也難論定，但是他對於台灣民主化的貢獻，確實是無庸置疑的，稱為「台灣民主先生」，應不為過。

蔣經國晚年推動民主改革，才剛宣布開放解嚴、開放老兵赴大陸探親的政策不久就離開人世。李登輝接手之際，政權不穩，還一度引發主流非主流的權力風暴，不過都憑著他過人的毅力和耐力度過危機。他說，他的老師是聖經和經國先生。

在上任之初，他還是致力於兩岸和平以及統一大業，研擬了《國統綱領》，成立國統會，還曾透過密使進行兩岸的祕密協商，一心要「經營大台灣，建立新中原」，不過由於主客觀以及國內外因素，也因為兩岸的互信沒有建立，使得兩岸間沒有突破性進展；後因赴美國康乃爾母校演講，引發台海飛彈危機；最後因為發表「兩國論」，讓兩岸關係陷入谷底。也因此，他的兩岸政策完全轉向。可以說是造化弄人。

但是對於台灣的民主化，他的確下過功夫，在中山樓朝野數度抗爭的場面，大家記憶猶新，但是李登輝每次修憲都親自操盤。除了推翻了萬年國會、總統選舉制改為直選等重大變革之外，他也間接扶植民進黨，形成政黨政治，最後也暗助陳水扁，造成政黨輪替，讓台灣實質走上民主國家的行列。

卸下總統職位之後，他成立台聯黨，鼓吹台灣獨立，有人說他終於露出真面目。不管台灣能不能獨立，他到最後仍然堅持他的理想。阿輝伯走了，支持他的人必然哀痛逾恆，罵他的人可能幸災樂禍。但無論如何，他算是走完了精彩而多姿的一生。