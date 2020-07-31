無色覺醒》賴岳謙：美中博弈風起雲湧！南海衝突火線倒數？

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第686集播出，由主講人賴岳謙教授綜合評論理性分析：「美中博弈風起雲湧！南海衝突火線倒數？」

美中兩國在南海地區舉行軍演，南海已然形成危險火藥庫，火線衝突倒數計時，情勢緊張一觸即發。端看南海陷入戰爭螺旋，如果持續循環升溫、大國彼此間軍備較勁不斷，未來南海極可能爆發有限度或代理人的戰爭。

南海主權爭議，始終無法獲得解決，中國大陸與東協各國，各自強調在南海主權的正當性。南海主權可以追溯到1947年，二戰結束後，當時代表大陸的國民政府官員在美國的協助下，共同派出軍艦前往南海，協助國民政府收回二戰時期受日軍侵占的島嶼，伸張南海島礁的主權，連帶命名位於南海的各個島礁。這也是位於南沙群島「美濟礁」名字的由來。

國民政府也在當時確定「曾母暗沙」為我國最南端的領土。當時不光是美國，與美國盟國的法國、英國等都承認「十一段線」的歷史事實。但隨後中國大陸內戰爆發，而東協各國相繼脫離殖民母國獨立，東協各國便開始搶佔南海島礁，這樣的爭奪舉動，不論於情於法都無法立足。

中華民國過去並沒有在南海爭議中缺席，馬英九政府時代對於南海態度鮮明，馬政府主張「主權在我、擱置爭議、和平互惠、共同開發」的精神。即使在面對美國不斷施壓的情況下，馬英九仍舊不屈壓力，在總統府一樓大廳，洋洋灑灑的陳列出所有關於「十一段線」的文獻資料，佐證歷史事實。

南海石油與天然氣資源豐富，各國無不爭先搶奪，面對台灣自身缺乏天然資源，南海對於台灣而言更顯得重要。台灣當局更應據理力爭，面對南海周邊國家勢力壓迫，也應拿出決不退讓的勇氣，宣示中華民國在南海的主權精神。

美國對於南海主權的立場，也影響著東協各國對中國大陸的態度。早在歐巴馬政府時期，美國對南海議題始終保持中立，不願表態。如今美國川普政府，面對即將來臨的總統大選，民調落後對手拜登，連任之路岌岌可危之下。為轉移美國疫情失控的焦點，選擇南海的矛盾問題，激發美國內部民意，操作反中情緒。

美國務卿蓬佩奧更是宣稱，南海「段續線」主權不屬於中國大陸，實屬滑天下之大稽。美國片面這樣的舉動，無疑將中美關係推向惡化深淵，不僅如此，美國為了證明南海「段續線」領土不屬於中國大陸，甚至拉攏英國、澳洲、日本等國際盟友在南海舉行軍演，刺激中國大陸敏感神經。

美國海軍匯聚「尼米茲號」（USS Nimitz CVN-68）航母戰鬥群與常駐日本橫須賀港美軍基地的「雷根號」（USS Ronald Reagan CVN-76）航母戰鬥群於南海舉行軍演。面對美軍的威脅，中國便在軍演期間，派出數十架戰機進行實彈投射，兩軍較勁意味濃厚。

面對美國的航母艦隊群總噸數量優勢，中國大陸對應研發出東風系列導彈裝備，搭配北斗系統衛星定位，導彈精準度能提升到誤差距離維持在10公分內。這無疑是帶給美國強大的壓力，甚至對相對弱勢的英國航母「伊莉莎白女王號」（Queen Elizabeth-class）與日本準航母「出雲號護衛艦」（JS Izumo, DDH-183）等，都能說是如海上夢魘般的存在。

綜觀局勢，隨著美國總統大選投票日的接近，南海的爭議短時間應無法獲得緩解。美中大國博弈在南海主權的爭端，勢必會愈發的激烈衝突。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！