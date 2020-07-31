面對農民老化導致農業缺工的問題，行政院農委會於去年5月宣布「無人機精準農業與農噴應用元年」起飛。鼓勵以無人機噴藥取代傳統人工噴藥，以紓解人力不足，未能及時噴灑農藥防杜病蟲害肆虐的困境。然而，從「應用元年」正式啟動迄今已逾一年，實際績效卻慘不忍睹，凸顯政府公部門在推出新措施時，往往因相關規範不切實際，不只讓良法美意難以落實，甚至引發更多的新亂象。透過本個案的探討分析，或可為各級公部門提升服務品質與治理績效，提供參採改進之資。

沒有錯，農委會從去年5月就啟動讓無人機可以用來執行代噴農藥作業，此項創舉不只讓人刮目相看，也看好或可因而化解務農人口老化及農林人力不足的問題。而依照「依法行政」的準則，要導入無人機於農業生產領域，制訂相關的遊戲規則，自然也是應有之義。而真正的問題，顯然在於這些規範是否切合實際，才不致於陷入「看得到卻吃不到」的困境。

由於運用無人機取代傳統由人工執行農藥噴灑，牽涉到無人機噴藥是一項專業技術，且具一定的公共危險性，因此農委會先是在去年8月就分批辦理農藥代噴人員訓練課程，在取得證照後，接著還要接受交通部民航局無人機操作證的預先評鑑。但即使取得了無人機操作，以及農藥代噴的雙證照，在今年3月所公布的「遙控無人機管理規則」上路後，又另外規定想要執行無人機代噴農藥業務，還必須是具有法人身分。在這樣的層層管控下，乃使得雖然一年來已有360人通過訓練課程取得證照，其中並有111人也通過了民航局的評鑑，但面對還必須具法人身分的關卡，以致迄今全台僅17人取得合法資格，可以執行無人機代噴農藥的業務。

評析包括農委會和交通部民航局所制訂的相關管理規則，其實只能算是公部門機關在推動新的措施時，所必備的標準作業模式。否則，如果遲不開放，將面臨法令規範未能與時俱進的質疑。同樣的，如果不對導入無人機運用於農業生產領域，訂出相關的資格規範，也將面臨可能出現種種亂象的後遺。

但是當這些課題依照行政部門的標準作業流程逐一落實公布後，卻引發農民的不同抱怨，歸納起來至少包括以下三個不同面向的問題：首先，自然是想要取得無人機代噴農藥的資格，除了要取得農藥代噴業者證書及無人機高級專業操作證之外，還必須是法人才可操作。其結果就是導致已經取得雙證照，想購買農用無人機的自然人，不只無法獲得接案代噴的機會，甚至連想在自家的農地改採無人機來噴灑農藥也不可得。從而，設定「法人」此一門檻，對於全面啟動由無人機代噴農藥，在執行績效上自然就要大打折扣。

其次，受限於只有法人才可執行無人機代噴農藥業務，則在合規者只有17人的情況下，因供不應求自然也間接對缺工農民造成困擾。進而在農忙時期，出現未獲官方認可的「黑機」到處違法噴農藥的亂象。而這種亂象，根據報導，地方縣市政府其實大多知情，但諷刺的是，全台迄今卻未開出一張罰單。其中的癥結，並非各地方政府的不作為，而是因為無人機噴藥時間短暫，即使發現有無人機在天空盤旋，但要證明有在噴農藥並非易事。尤其因這些藥劑噴完即告消失，想要找證據並非易事。更何況各縣市政府通常只有一名業管人員，根本缺乏執行取締的人力。

除外，民航局另又規定噴藥前15天須先提出申請，事後又要在3天內上網填報施藥紀錄、上傳飛行軌跡。但連代噴業者都質疑，難道15天前就能預知那裡會出現稻熱病？又或等到發生病害時才申請用藥，但等15天審查核下後，卻已來不及處理。而正是因為法令不符合實況需求，農民在病急時為搶著投藥，反而衍生出非法噴藥的問題。

總結開放無人機代噴農藥的新政，落實精準農業的新境界，農委會的初心值得肯定。但相關法規的不切實際，以及在防弊與興利之間未能精準拿捏，卻使這項「應用元年」的新政之實施績效遠遠不如預期，甚至還衍生更多的亂象。

擴而言之，其他部會，甚至整個執政團隊，在推動各式各樣的紓困、振興措施時，同樣也是求好心切，但卻缺乏周延規劃與配套，以致亂象叢生、並留下不同程度的後遺症。凡此，也印證了「知易行難」，正是對公部門治理績效的最大考驗了！

(工商時報)