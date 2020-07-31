台灣能獨立嗎？這是個錯誤命題！更貼切的陳述是，就連中華民國是否為獨立自主的國家，答案恐都要打個大問號。原因並非來自對岸的文攻武嚇，而是台灣自始，就是依偎在美國爸爸跨下的童養媳。

怎如此說？一個國家最基本的主權象徵，就是其國防實力與預算自主。很不幸的是，這兩者在蔡英文主政下，似乎都成了可笑的神話。先不說每當有台海危機、中美貿易戰，甚至是520就職時，台灣都似乎被一直隱形的手，威脅吞下一輪又一輪的軍購案。

從M1A1戰車、F-16戰機，一直到就職典禮的魚雷，蔡政府幾乎是老美一開明細，本島就照單全收，根本不管是否需要重量超過道路可負荷的戰車、過時的戰機，以及用不到的魚雷。單子一寄來，這個政府就隨即開個特別預算，將上兆的債務留給子孫承擔。

但這些本人尚能吞下，最令國民無法忍受的是，從上週的愛國三型延壽案，人們才終於發現，老美逼民進黨政府活吞軍購的案例有多惡劣。

明明沒經過國防部與軍中高層的批准，就以預算結餘理由，硬是要多付快200億的延壽費用。這道指令是從哪裡來，誰又有快速通關的權力，就不言而喻了。

此外，陸軍採購30架阿帕契AH-64E攻擊直升機「天鷹專案」近期即將結案，同樣也是有數十億元的結餘款。扯的是AIT又要求以延長在台技術協助等方式，把經費支用完，建議軍方不須繳回國庫。

這類流氓行為，也不是最近才發生，9年前海軍參謀長李皓於臉書披露，美軍常常透過未入國庫的結餘款，大撈台灣軍事費用。這個金額在他退伍前已累積700多億，約3分之1個核四。李皓當時於軍中體系內反應後，甚至被美方要求到新加坡「約詢」。

此外，美方在2010～2015年期間，每月超額領取我軍購款約30～82億，若以60億的均值換算，5年約「超領」了3600億的軍購基金，等同另一個核四的建造費用。當然，這新聞最後也不了了之，沒人知道被「超領」的費用有無歸還？

奇怪，中華民國到底是否為主權獨立的國家？你蔡英文不是對老共超「辣台妹」？口口聲聲捍衛台灣主權，怎碰到美國爸爸，就是處處幫他另闢特別預算買F-16？有結餘款還不敢歸國庫，美爸一聲令下，就嚇的不敢幫台灣學生繳營養午餐，或添購冷氣，而是買會增加兩岸風險係數的美規武器。

倘若這些破銅爛鐵能打還是好事，但根據今年初的黑鷹摔落事件，以及漢光演習頻頻的翻船與摔機事故，在在證明我們要不是買到瑕疵品，就是僅注重買了多貴的東西，而不在乎軟體的訓練；這就不得不令人高度關切，為何本次演習會失去史上最高的5條人命？

但有個耐人尋味的線索是，台灣為美國的童養媳，大家似乎都知道。弔詭的是，怎麼美方套利台灣軍事預算的秘辛，突然在此時爆出？這些醜聞噴出後，都是誰獲利了？難道是有來自另一岸的勢力，正讓國際博弈的此消彼漲，逐漸白熱化？

（作者王大師為專欄作家）