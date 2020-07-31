美中兩強激烈對撞，達到冷戰後的最高峰，可以預期，只要川普選情沒有轉好，緊張情勢還會持續升高，會升到多高沒人敢預測，這得看中共領導人習近平究竟是冷靜避戰，還是被迫應戰，現在台灣夾在兩強之間，準備好迎來這場世紀大風暴了嗎？

其實，台灣人好像已經麻痺了。中共戰機一天到晚在台灣附近穿越，大家國旅照樣玩得不亦樂乎，股市照樣創新高，一副西線無戰事的樣子。但我相信國軍是緊張的，最近一個漢光演習，三軍將士賣命演出，結果前有陸戰隊的橡皮艇翻覆，後有戰搜直升機的墜毀，一下子犧牲了好幾位軍人的性命，演習尚且如此，如果未來真的要上戰場，我們究竟有多脆弱？誰能說出答案。

現在中美兩國就在台灣附近你來我往秀肌肉，一不小心擦槍走火，我們準備好了嗎？如果中美兩國在南海起了軍事衝突，中共決心拿下台灣擁有的東沙島，我們做好軍事反攻，收復失土的心理準備嗎？我想，這一代成天只會在網路當酸民的年輕人恐怕萬萬沒想到有一天要上戰場吧！

外交關係也是一樣，長久以來，中共挖台灣牆腳，對台灣人早已起不了任何作用，即使剩下個位數的邦交國，台灣人照樣無感，所以奉勸老共不用再費心挖台灣的邦交國了。但如果有一天，天上掉下個的禮物，美國宣布要和台灣恢復邦交，台灣是要普天同慶，還是哀矜勿喜？因為那代表了中美兩國全面的決裂，面對一個不願放棄準備武力統一的中國，美國能給我們什麼保障？

1954年12月中華民國和美國達成《中美共同防禦條約》的協議，緊接著隔年1955年1月，解放軍就開始炮擊和轟炸浙江沿海當時仍由國軍駐守的一江山和大陳島等島嶼。不久我們相繼失去了這二個浙江外海的島嶼，大家當時都知道，這是中共在測試美國對台灣承諾的底線。然後1958年8月23日，解放軍又發動八二三炮戰，當年周恩來說：「美國必須停止對中國內政的干涉，美國的一切武裝力量必須從台灣海峽撤走。」如今這個場景是否會再重現，美國的保護是否會再度換來中共的武力侵犯？不知新任的駐美代表蕭美琴面對這種複雜的軍事外交情勢，準備好了嗎？

經濟情勢也是一樣，美國現在狂印鈔票，藉以撐住美國的經濟，結果熱錢一直往外跑，於是台灣的股市屢創新高，台積電的市值已經突破10兆，但外資持股比例也高達76%。因為熱錢進來炒股，台幣不斷升值，外銷廠商已經多次呼籲政府不能再放任台幣升值了，但是這時卻傳來美國可能把台灣列入匯率操縱國，美國對台灣到底是友還是敵？

台灣人可要擦亮眼。談到對外貿易，台灣出口占了GDP的6成，其中又有4成是兩岸的貿易額，結果，我們跟著美國的大旗走，抵制華為、制裁香港，其實華為一年在台灣的採購金額超過100億美金，撐起了台灣外貿順差的一大部分，如果兩岸關係就這麼一直壞下去，遲早對台灣經濟產生重大的影響。

「凡事豫則立，不豫則廢。」人無遠慮，必有近憂，看著世界局勢的發展，再看看台灣人整天陶醉在疫情模範生、最佳台美關係和股市再創新高的情境下，我們真的準備好應對外在環境的巨變嗎？