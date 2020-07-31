高雄市議長補選結果出爐，國民黨支持的曾麗燕高票勝選。此仗可說是藍營自2020年以來久違的勝利，也是國民黨主席江啟臣上台以來的第一場勝仗。雖然2018年選舉奠定的議會結構本來就有利藍營，但考量到國民黨在市議會並無單獨過半，且綠營盡全黨之力反撲，陳其邁領大軍壓境，形成寒蟬效應的情況下，藍營能打贏此場勝仗，屬實難得。

高雄市議長選舉這仗一波三折，由於地方派系的恩怨情仇、黨團派與黨部派各種分類、媒體搧風點火以及藍綠白陣營的權力競爭，都使得江啟臣須親自坐鎮，更迫使江不得不採取獅子搏兔的策略，以黨主席大位作為賭注。

江才上任不到4個月，從就職以來國民黨可以說是遭逢內憂外患，全然沒有喘息空間，美中惡鬥、綠營進逼、藍營內亂，以及高雄三仗：罷免、議長與市長補選，值此之際，國民黨其實已經沒有再輸的本錢。一旦議長補選失利，藍營崩毀的不只是高雄、輸的不只是江啟臣，而是整個國民黨士氣都將再探谷底，短中期內難以回復元氣，只能任綠營宰割。

這可能也是為何江啟臣願意以黨主席作為賭注，用自己作為籌碼，為國民黨的前途賭一把。倘若江沒有重押，或許高雄市議長的補選結果勝負難料，國民黨的前途也可能會繼續陷入領導人不敢承擔的惡性循環。藍營，太需要一場勝仗。

此外，高雄市議長補選除了賞給綠營一場敗仗外，更重要的是，藍營得以繼續掌握議會，就可在高雄保有續存的種子，徐圖未來繼續深化扎根，用表現重新贏回高雄人的信任，高雄版圖不至於被綠營整碗捧去。

議長補選，藍營該贏有贏，氣勢不至於崩盤。從民調結構來看，對比美麗島電子報國政民調，從江啟臣上任後的3月到7月，國民黨正向評價增加與負向評價減少的程度達9.3%，政黨支持度亦小幅成長，起碼達成穩住陣腳的任務。然而對整個藍營來說，必須面對的事實是，目前藍綠對比是1比3的歷史懸殊局面。從去年選舉開始到江上任前，國民黨失去的是整個中間與淺藍選民的支持，除外部因素外，內鬥更是藍營大敗的關鍵因素。因此高雄市議長補選上演的藍營團結，確實有助於藍營重振，迎接的不只是接下來的市長補選，更是事關國民黨存亡的2022選舉。

就目前局勢來說，蔡英文、蘇貞昌的支持率雖然開始下滑，但綠盤仍然鞏固。如何在面對困境時迎接挑戰，而不是慣性扯後腿，國民黨才可能浴火重生。曾麗燕贏，是國民黨贏；李眉蓁輸，也是國民黨輸，不獨一人之功，也不歸一人之責。藍營要重振，必須學會打集體戰。

（作者為國家政策研究基金會助理研究員）