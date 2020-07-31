美中兩強關係持續惡化，影響所及全世界都高度關切，對兩岸關係可能造成的衝擊，影響更是重大深遠，大陸固然應謹慎因應，以大局為重，台灣更不能掉以輕心，尤其不可盲目樂觀躁動。美中對抗能否維持「鬥而不破」的主軸，外界仍在觀察探究，台灣最忌錯估情勢，先自亂陣腳，繼而生亂肇禍。偏偏最近親綠媒體吹起一陣逆流歪風，鼓動民粹情緒，令人深感憂心。

從經貿關稅、資訊科技以及圍繞台、港、新疆、南海等領域開闢的多個戰場，到最近政府高層的強烈嗆聲、美軍機艦密集進出台海，逼近大陸沿海，再到外交戰的關閉對方總領事館，美中關係加速惡化顯而易見，媒體的關注報導與評論也是理所當然。

但台灣某些親綠電視媒體，不僅沒有發揮該有的監督、守望、提供閱聽人深入多元解析評論的媒體功能，或為了刺激收視率，或為了附隨民進黨的政治需求，反而將特定資訊刻意誇大，加上扭曲誤導的觀點，不斷對社會大眾進行洗腦激化。

綠媒政論節目只顧喊爽

這些綠媒政論節目評析的基本論點有二：一是美中必有一戰，而且中國必敗；二是大陸必然會武統台灣，台灣必須做好戰爭的準備。而且前述兩項推定「很快」就會出現。在節目中，一些並非國際戰略或軍事專業的名嘴們，不斷鼓吹美中領導人川普和習近平都需要一場戰爭、美中都已做好實質戰爭的準備，不打一下不行、北京積極防備美國核武攻擊，加上〈美中要打仗了〉、〈美軍機逼近上海，北京大貼空襲告示〉、〈美將用所有資源抗中，習近平要倒大楣了〉等標題，醞釀出一種迷幻激昂的情緒。

對於美中開戰與大陸武統，節目中用的是極端亢奮的口氣與措詞，絲毫沒有因此憂心或示警之感，彷彿美中開戰，台灣隔岸觀火，而且對台灣是有利的。然而稍具理性的人都知道，一旦美中開戰，戰場會在哪裡？台灣能夠置身事外嗎？能像欣賞對岸燦爛的煙火那樣嗎？

這些節目的盲點也在於，他們只談美中開戰的「快感」和大陸武統的「必敗」，卻從不談任何防止戰爭的方法策略，也避談台灣在美中、兩岸和戰間的智慧與自處之道，更不憂心萬一不幸開戰，可能對台灣帶來多大、多慘的影響與衝擊！

民調開戰設計嚴重盲點

《司馬法》有云「國雖大，好戰必亡；天下雖安，忘戰必危」。兩岸關係複雜多變，確實難以保證「武統」的機率完全為零，而大陸網民的「武統論」近來甚囂塵上，倡言者的身分職位雖不具權威性與代表性，大陸當局卻不加干預而任其發酵。習近平去年初在《告台灣同胞書》40周年紀念談話中，已為和統定調，但不排除針對台獨使用武力。從現實上來看，大陸保持和戰兩手策略，我們應有理性的認知，也必須有相對務實的警覺，但忘戰必危是一回事，挑釁求戰卻是另一回事。

最近有民調顯示，如果兩岸開戰，有4成多的民眾願意上戰場，也有5成的民眾表示不願意上戰場，另外有近8成的民眾認同恢復徵兵制。但這個民調的問卷設計有其盲點，台灣人的愛國心是值得敬佩的，一旦面臨戰爭當然義無反顧，可是如果能夠以智慧與理性選擇不要戰爭，那自然是另一種情況，因此開戰的「原因」絕對是更重要的前提，而不是直接跳到「已經」開戰的反應，相信多數民意更願意選擇以智慧避戰。

美中對抗情勢升高，其中有客觀發展因素使然，更有人為操作刺激所致。大陸近年經濟與軍事崛起，美國對華政策漸趨強硬。尤其川普因防疫失能、種族對立激化、景氣急遽萎縮，連任聲勢低迷，因而百般挑釁中國製造衝突，以刺激美國選民的愛國情緒，來挽救自己的選情。而對台灣來說，炒作美台軍事合作、大陸必武力犯台，才能讓台灣更往美國靠攏，向美國購買更多武器。

基於共同的民主體制與價值，美國對台灣的支持當然應該肯定且歡迎，但這不能以讓台灣成為向大陸叫牌、施壓的祭品為代價；同樣地，台灣人不畏強權、對民主自由的守護堅持是必須的，但絕不容受到操弄。明乎此，民眾就可以理性的腦、冷靜的眼看穿親綠電視台的政治心機。