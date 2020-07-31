前總統李登輝先生以98高齡溘然長逝。消息傳來，朝野的反應顯然是正反兩極，各有不同情懷。最引起爭議的是有關他的人格特質。有的人充滿著不捨，認為他已報效提拔他的蔣經國先生，促進台灣水利與農業的發展，完成二重疏洪道、德基水庫以及翡翠水庫興建計畫，對北部地區免於缺水之苦他貢獻了心力。

但不少的人則不齒1999年他提出的「兩國論」是一種對經國先生的背叛，埋下了今日兩岸關係陷於膠著，台灣2300萬人面臨生存發展的進退失據，國際空間受到壓縮，甚至恐懼有一天兩岸會走上兵戎相見的種子。他們對李登輝充滿著另一種義憤填膺而怒不可遏的心情。

在過去70年的歷史長河中，李登輝對台灣人來說真是愛恨兩種情，相互交集，又彼此激盪，李登輝究竟是什麼樣的一個人物，歷史又如何來給他作見證?人們都愛說「蓋棺論定」，顯然這不是一件容易的事，雖然我們可以從各種不同的角度來評量李登輝，但有一點卻是社會頗為耿耿於懷的，那便是李登輝為何對提拔他的經國先生表示了截然不同的面貌。顯然我們該從他的心路歷程來看他的人格特質發展，這樣對了解李登輝面目雖不全中卻也不遠也。

毋庸置疑地，李登輝是蔣經國深思熟慮的接班人。根據當時總統府副秘書長張祖詒先生追隨經國先生左右16年的體認與了解，接班人是經過「不斷的觀察、試煉、考核，並且在不同的層次，不斷的再觀察、再試煉、再考核。」經國先生對李登輝的評語是「以政治開明之作風，實事求是，注重效率，並能作前瞻性之策畫，使各項建設皆有成果」。

最令經國先生感到滿意的是，李登輝在省議會質詢時有關「台灣獨立」問題的回答。李明確表示：「中國歷史沒有拋棄台灣，台灣怎能脫離中國大陸」，這種鮮明而堅強的國家民族意識與認同，對經國先生而言，才能放心讓他領導中華民國。如今，我們看中美尖銳對峙，台灣成了美國的棋子，而有被無情炮火毀滅的危機，真是情何以堪！

不幸的是，李登輝在做了中華民國的總統之後，他的一言一行與經國先生的期許大相逕庭，特別是提出兩岸間「特殊的國與國關係」。所謂的「兩國論」完全背離了經國先生的殷切期望，今日國民黨分崩離析，他卻成了民進黨台獨論的堅定支持者。事實上他背棄了中華民國，對李登輝人格特質的變異，是可忍，孰不可忍！

1999年7月9日下午，李登輝在接受德國之聲總裁Dieter Weirich訪問有關「宣布台灣獨立」可行性時，李登輝回答：「中華民國從1912年建立以來，一直都是主權獨立的國家，又在1991年的修憲後，兩岸關係定位在特殊的國與國關係，所以並沒有再宣布台灣獨立的必要。」並明白地表示了中國主權不及於台灣、台灣主權也不及於中國。但是，在歷史上台灣所稱的「中華民國」是1912年1月在南京成立的，與1949年在台灣的中華民國是不對等的，今仍延用中華民國名稱所以加上「特殊」一詞。它是「特殊的國與國關係」。李登輝這種言論如果經國先生泉下有知，想必會無限震撼與傷心。

顯然李登輝具有心理學上「雙重人格」的取向。這就是說，他在決策上，可以做出與「自己的記憶、行為、偏好」完全對立的人格。這種人格特質也可以多重的，就如同他有日本皇民心態，道出釣魚台是日本的領土。社會上批評李登輝的人認為他是「背信忘義」，對提拔他的經國先生「欺騙」而人格破產。也許用這種解釋最為妥當。

我們也可以用義大利藉學者馬基維利（Machiavelli, 1469～1527年）的「君王論」（The Prince）來觀察。馬基維利的基本命題是「君王應該不擇手段來達成他的目的」。為了穩定政權，他必須保持完美的名聲；在私底下，他必須用許多本質上是「邪惡」的政治手段來達到他的目的。照這樣來說，李登輝對經國先生做的各種假象行為都是手段，達到台灣獨立才是他真正的目的。

（作者為中國文化大學政治系特聘教授）