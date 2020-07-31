李登輝即將蓋棺，歷史地位卻仍難論定，他去世後的評論與紀念文字如汗牛充棟，卻十分兩極。有人認為他是台灣民主之父，也有人指責他就是台獨。看來，李登輝的歷史地位要等到台灣終極命運來到那一天，才會有定論。

李登輝的確不容易論定，他的人生太多轉折與跳躍，少年時代他自認是日本人，二戰結束突然變成中國人，繼任總統後又改變認同，成為台灣人。從日本人變成中國人，是無可奈何的轉折，從中國人變成台灣人，不但是他的選擇，還因大權在握，而改變了台灣的發展軌跡，影響重大。

他的另一個劇烈轉折是政黨選擇，青年時代他加入中國共產黨，後來卻成為國民黨培植的菁英，因表現卓越而深受蔣經國信賴，最後因緣際會接掌政權，總統兼黨主席12年。他感念蔣經國慧眼識英雄，始終自栩是「蔣經國學校」學生。

但國民黨在他掌權期間3度分裂，1990年二月政爭與李煥、林洋港決裂；1993年趙少康等國會菁英出走，成立新黨；2000年宋楚瑜又帶領一批官僚菁英出走，成立親民黨。國民黨3次分裂，實力大大減損。更不堪的是，他卸任總統後被迫辭去黨主席，讓支持者成立台聯黨，國民黨又一次分裂，而李登輝也走向獨派陣營，成為反國民黨領袖。

與大陸的關係，是他最劇烈的轉折，1988年繼任總統之初，他是堅定的統派，1991年主導通過國統綱領，希望與大陸和解，但1995年訪問美國康乃爾大學發表演說，大陸召回駐美大使並停止兩岸交流，李開始走上「反中」之路，1999年「兩岸特殊國與國關係論」，李更進一步與中共完全決裂。

李登輝和國民黨外省精英4次大衝突，1994年訪問康乃爾後和大陸賭氣，若非性格極端強烈是做不到的。他強烈的性格也決定了今天台灣政黨對抗、社會分裂的格局。