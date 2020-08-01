此刻，全球關注的焦點之一就是中美關係，而且最關注的是會不會爆發軍事衝突。

年初，我曾有一文分析研判台海形勢，以1到5作為戰爭概率的指標，1950年韓戰爆發前，是4，1958年（八二三炮戰）與1996年（導彈危機）時，均為2；2020年，則是4+。

哈佛大學Allison教授（修昔底德陷阱概念的原創者）統計人類近500年歷史，一共16對老大老二關係，演變為戰爭的概率為75%，僥倖免於一戰者25%。這是數字統計，數字統計背後應該可以有理論分析。

會不會爆發戰爭？我的理論分析是「三個取決於」：一取決於雙方實力，若相近，則概率小（25%），差距大，則概率增（75%）；二取決於戰略手段，手段少則概率小，手段多則概率增；三取決於政治智慧，這部分可遇不可求。

美國對中國的態度，早期中方多抱期待，甚至還願委曲求全，但川普上任以來，尤其是這一陣子狠招盡出，估計還有幻想的應該不多了。與此相對，擔心戰爭，以及做好面對戰爭的氛圍正在快速形成之中，那麼，究竟是會還是不會，概率多大？

先看雙方實力，中美實力就全球而言，肯定是中弱美強，然就中國家門口的西太平洋而言，應該已是五五波的形勢了。這樣的形勢，也正是美國雖已把中國清楚定位為挑戰及威脅美國霸權的最大對手，必欲除之而後快，卻迄今猶豫再三未採軍事手段的主要解釋了。

再看美國的戰爭手段，歐巴馬時代是「亞太再平衡」，華而不實，中國崛起如故。及至川普上台，喊出「讓美國再次偉大」，折射出的是更強的焦慮感，於是開始敲打中國。3年下來，細看美國的手段，招式雖多，但效果不一。貿易戰幾乎無關痛癢，香港牌、新疆牌，船過水無痕，比較見效的是科技戰，但卻兩敗俱傷，其他如騷擾在美中國科技人才，緊縮簽證，乃至關閉總領事館等等，非但效果一般，反而突顯黔驢技窮之窘。剩下來，攥在美國手中的還有兩張牌，是真的具有強大威力的，一是金融牌，一是戰爭牌。

所謂金融排，指的是切斷SWIFT（國際銀行間美元支付系統），讓中國與美元脫鉤。這一招，威力之大，可以對付天下所有企業及一眾國家，唯獨中國例外（細節無法在此細述），反而還可能為淵驅魚，倒幫中國一把，於是剩下的只有戰爭牌可打。

所謂戰爭牌，首先排除核戰；其次，如果爆發，必在西太平洋，特別是台海與南海。美國的目的，是要把中國打回40年或至少20年前，讓美國不再感到被中國篡位的威脅。美國智庫蘭德公司曾發表報告《與中國開戰：想不敢想之事》（2018），分析與建議，為了達到美國的戰略目的，與中國進行一場傳統（常規）局部（區域）軍事衝突的可能性。當然，形勢最終是否會如此發展，還要看第三個取決於—政治智慧而定。