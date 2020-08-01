台灣在戒嚴時期，高層領導人延續著古代的文人傳統，即便如蔣介石為軍旅出身，亦格外著重心靈修養與人文素質，一生行事，皆恪遵陽明學說；蔣經國雖是留俄，受西方馬克斯主義影響頗深，然在位期間，每向社會推薦如《荒漠甘泉》、《天地一沙鷗》等書，儘管因政務繁忙，其所思所得，未必真能深入肯綮，但卻也使得台灣在追求經濟發展的過程中，讀書風氣依然鼎盛，類似諾貝爾文學獎系列作品成套的印行、販售，可為明證。

李登輝繼任，在解嚴之後半年，各類書籍解禁，台灣社會迫不及待的汲取營養，書香氣息瀰漫，更是台灣人文發展的黃金時期。李登輝一生，熱愛讀書，家中不但坐擁書城，更不時廣閱新知，曾出版過13本書，雖多為口述，而胸中丘壑，亦顯露無遺，可謂是歷任領導人中學養最佳的。1990年，李登輝以總統之尊，提倡「心靈改革」，更提出一份「李登輝推薦書單」，鼓勵民眾多多讀書。儘管因為李登輝受日本教育影響甚深，尤其對日本如德川家康等的政治家多所青睞，故所標舉書目有頗濃厚的日本文化色彩，未必能讓人愜懷；但登高而呼，上行可以下效，對社會人心、讀書風氣的涵養，無疑是具有深切意義的。

其後繼的三任領導人，不是名校畢業的高材生，就是擁有博士學歷的學者，但平心而論，說他們不學無術，束書不觀，可能有點過分，但除了專業之外，對更廣泛的人文領域關注，顯然是少之又少的，對台灣早已深植於人心的中華文化的認知，更是淺薄得讓人發噱，遑論對社會人文素養的關懷。防疫期間，國人靳門難出，本是推促民眾在家靜心就讀的大好良機，而政府從上到下，未聞有若何呼籲。

據調查，台灣去年成年人中有4成的人，一年平均讀不到一本書，而其中讀書的恐怕也多半只限於養生、理財等較具功利性質的書，文學、哲學、歷史、文化，幾乎成為「無用」的代稱，大學本科的學生，甚至連指定教科書都不願購買，更何況是其他？數十年前，在升學主義作祟下，許多通俗文學作品被目為「毒物」，嚴禁小朋友閱讀；而如今的家長，恐怕該耽心得是，連通俗作品都不肯讀了，還會去讀別的經典著作嗎重慶的南路盛極一時的書街，早已為其他行業店鋪所取代，出版社人人自危，但一籌莫展，而政府對此不聞不問，台灣距離「文化沙漠」的境地，大概也只剩幾里路了。

李登輝的功過如何，姑且不論，但他對台灣文化關注的熱誠，還親自擔任文化總會會長，卻是令人感佩的。反觀今日政壇，汲疾營營、爭權逐利，檯面上的政治人物，有幾個真正關心台灣文化發展、社會人文涵養？一個國家的未來發展如何，有時候，僅僅看其領導人的素養就可以思過半矣。李登輝的時代，台灣是亞洲四小龍之首，當時何等意氣風發？而一代不如一代，當代的領導人能不慚愧嗎？

（作者為國立台灣師範大學教授）