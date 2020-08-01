美中兩國先後關閉對方的一個領事館，這讓原本就已經劍拔弩張的對峙局勢進一步升級，人們開始擔憂，一場新冷戰會否由此到來，甚至連熱戰都可能不可避免。在這種氛圍之下，蓬佩奧在尼克森故居前所做的演講，也被輿論稱為「新鐵幕演說」。

新媒體時代的眾聲喧嘩，總是容易導致一些蛛絲馬跡的無限放大，卻可能陷入過度炒作的窘境。當下對中美關係的分析評論恐怕也處於這一狀態。如果拉長歷史縱深，或許就會發現，中美關係和國際局勢雖然處於惡化區間，但遠沒有想像的那麼壞。就拿冷戰來說，當時不僅是美蘇兩個大國的競逐，更是兩大陣營的敵對，之所以強調這一點，就是要提醒論者，無論是蘇聯還是美國，在那個對立的年代，也沒有足夠的能力跟半個地球對抗，任何一方都必須拉攏眾多盟友。

而現在的局面，美國固然在極力拉攏盟友對抗中國，但各國並沒有真正採取實質的封堵行動，五眼聯盟看似來勢洶洶，但除了幾個個案被拿來炒作之外，各國與中國的貿易往來依然緊密。歐洲各國更不買帳，正好相反，歐盟成立之後，其成員國一直都在謀求相對於美國的獨立性，無論是在外交還是安全層面，都期望發出愈來愈多屬於自己的聲音，尤其是德國，不僅致力於改善同俄羅斯的關係，也在與中國保持著密切合作。

雖然歐盟國家也時常在價值觀層面與美國配合，但歐盟深知，如果能夠依靠俄羅斯和中國來制衡美國，對自己是最有利的。相反，如果俄羅斯和中國都被美國打壓下去，那麼自己只會繼續充當美國的扈從。更何況，俄羅斯在地理位置上與歐洲山水相連，地緣政治上的矛盾糾紛一直存在，而中國起碼在安全層面，不會對歐洲產生任何實質威脅，在這種情況下，歐盟顯然沒有激化衝突，選邊站隊加入反華陣營的任何動機。從這個角度看，不少輿論常常將美國與西方並列進行批判，可能就會有一定的誤判，因為二者在對抗量級上差異甚大。

更重要的是，美國的實力和影響力確實也處於下降區間，川普在位的這4年，就是在加速消耗美國累積的影響力。過去美國可以通過規則制定權和全球軍事存在，來向它的盟友施加影響，讓這些盟國心甘情願的選邊站隊，如今蓬佩奧的訪歐之旅就可以看到，他必須透過強制的蠻力來要求盟國對它表達支持，這也就意味著，美國為了贏得支持必須付出更大的代價，這就是過去事半功倍和現在事倍功半的差別。

當然，中美關係長期來看，確實也難以樂觀，無論誰上台，都不會改變對華強硬戰略，事實上，早在歐巴馬時期就已經展現對華圍堵的態勢，希拉蕊和川普競選時，外界都擔憂希拉蕊當選後中美會進一步交惡，而這也恰恰是當初蔡英文押寶希拉蕊的原因所在。但美國自從二戰後真正成為全球霸主之後，就致力於封堵老二，蘇聯自不必說，連盟國日本也在其打壓之列，但無論是蘇聯還是日本，美國都不會對之採取過度升級的衝突行動。進一步言，美國這幾十年來所打過的每一個國家，都是外強中乾的弱國，中國大陸如果能繼續加大對外開放，進一步密切同世界各國的經貿往來和各領域交流，保持自身肌體的健全，美國就沒有任何能力將衝突推向不可控的局面。