日本產經新聞獨家披露李登輝總統時曾批准研發準中程彈道飛彈，陳水扁總統任內亦曾視察彈道飛彈試射。（圖／中央社)

李登輝終於告別人世，他在人生這個舞台上，留下什麼樣的臉譜？是黑、紅、花，還是白臉？

李登輝在《餘生》一書中稱，蔣經國看上他，是因為他有日本人的特質，對工作有責任感、誠實做事、不說謊。真的如此嗎？李登輝一生都在背叛自己的過去，既無忠誠，亦無所謂恥感。

李登輝曾驕傲地說，他是用血書宣示加入日本皇軍，效忠過日本天皇。他加入過共產黨，後來背叛他的同志並加入國民黨，但卻帶頭摧毀國民黨的理念、撕裂國民黨。他因緣際會擔任中華民國總統，卻讚揚皇民史觀，附和軍國主義，完全無視軍國主義曾為中華民國帶來的災難。

李登輝在晚年時，一方面用「我不是我的我」來逃避面對真正的自我，一方面不斷以媚日言論向日本輸誠。最終，李登輝尋求的是自己在日本史上的歷史地位，因此，他選擇為日本的殖民侵略塗脂擦粉，他主張釣魚台列嶼是日本的領土，嘲笑說朝野對釣魚台列嶼均是無知。

李登輝喜歡武士道，但卻完全沒有武士道精神，也缺少日本文化中應有的忠誠與恥感。他一生都在背叛，試圖做過日本臣民、共產黨員、國民黨員及台灣人。

在日據時期，那個絕大多數台灣人民參與抗日或無奈做順民的被殖民年代，李登輝卻以皇民自豪。在那個中國處於內戰的年代，他已經了解到，加入共產黨是個可以選擇的戰略賭注。但是當兩岸分治已成常態，他認為國民黨才是他權力與利益的歸宿。

他可以為了鞏固在國民黨內的權力而高喊統一，也可以為了政治勢力而與黑金結合。當他站穩國民黨籍總統的職位後，卻對摧毀國民黨向來不手軟。卸任以後為了自保，轉以台獨教父自詡。他經常將「台灣人的悲哀」、「台灣主體性」掛在嘴邊，然而卻同時高調地諂媚日本殖民所為，譏諷婦安婦是自願的。

李登輝可以完全隨環境變化而改變其信仰與忠誠。當他慢慢了解，台獨愈來愈不可能成氣候，他的言論開始再往日本靠攏。在其餘生，他為了向日本證明他比日本人更日本人，不惜踐踏台灣人民的尊嚴，更為了向日本輸誠表忠，也不再主張釣魚台列嶼屬於台灣。李登輝已決定放棄做為台獨之父，而轉將台灣做為他向日本歷史輸誠祭祀的獻禮。他清楚地知道，他一生的「德行」，不僅難容於中國史，也難容於台灣史，他在意的是，可否在日本的歷史中留下一些肯定的文字。

俗稱的變色龍其實也是李登輝一生的寫照，為求權力與利益，他可以隨時進行背信式的投機操作，但他以前總統之尊，每次做出背信忘義、背叛國人的言行，仍能得到泛綠人士的支持，甚而為他緩頰，問政請安者依然絡繹不絕，並引以為傲。台灣的公廟特別多，忠孝節義更是民間價值的支柱，試問，如果我們的社會可以容許白臉李登輝如此行徑，台灣還有善良的價值嗎？

「觀樹之陰影而知其高大，視人之論評而知其德性」如何看李登輝的為人，也反映出是個什麼樣的台灣人。晚年李登輝脫下臉譜，露出真面目，他最希望為他舉行葬禮並頒發「褒揚狀」的是日本政府，牌位上若能寫著「岩里政男」，他才真會含笑九泉。

（作者為孫文學校總校長）