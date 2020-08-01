在選民對藍、綠漸趨失望的大環境，時代力量抓住人民對改革除垢的期待，在台灣政壇橫空出世。儘管創黨以來爭議不斷，路線凌亂，但靠著揭弊打貪一帖藥，終在2020穩住第三勢力的位置。但如今，黨主席的涉貪，重挫時代力量與支持者之間僅存不多的信賴基礎，高舉理想卻難敵利誘，這個黨終將難以為繼。

時代力量身為大時代底下的產物，若能順著民意的風向，謹守當初創黨時宣稱的進步、自由、環保、多元的意識形態，站穩中間偏左的政治立場，要想從無關痛癢的小黨，擴張成足以制衡大黨的關鍵力量，並非不可能。

只是，這個黨在2016年拿下5席立委後，逐漸忘了支持者寄託的時代責任。主張與政策總是陷入「大綠、小綠」的傳統思維，而不是跳脫藍、綠引領風騷；路線的守舊，行動的矛盾，終讓這個黨因內亂不斷而爆發分裂危機。

儘管如此，時代力量能在2020取得3席立委，不至於滅黨，其關鍵無非是靠著在立法院以一擋百的揭案打弊，創造出政治防腐劑的形象，終而能守住底氣，避免走向泡沫。

如今，身為黨主席與前立委的徐永明，卻涉入SOGO經營權行賄案，這無疑是把時代力量存續政壇的唯一命脈都給斬斷。未來，連清廉都沒有的時代力量，又有何立場批藍打綠、高舉監督執政者的旗幟？這種政黨，又有何存在意義？

不過在2年前，當時徐永明還協同黃國昌，指控國民黨、民進黨共提名超過100位涉貪汙、賄選等刑案的候選人，質問「清廉還是兩大黨的台灣價值嗎？」如今，老百姓想問的是「清廉還是時代力量的台灣價值嗎？」如果不是了，這個黨注定成為時代的眼淚。