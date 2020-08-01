有「護國神山」之稱的台積電股價迭創新高，市值突破台幣11兆元，一舉擠進全球市值前十大企業，國人皆為此感到高興；與此同時，創紀錄的高溫讓用電量也創新高，而台積電的風險也在此，政府的能源政策將讓台積電陷缺電風險中。

台積電對台灣產業與經濟的重要性，國人應無庸置疑；台積電不僅是台灣最具代表性的企業，擁有全球知名度，在半導體產業中屬「大咖玩家」、晶圓代工領域市占率超過5成；在國家安全上，台積電因在半導體技術的領先優勢，讓正在打貿易戰、科技戰的中美兩國爭相爭取，甚至連日本也想爭取台積電。

在產業與經濟上，台積電作為半導體的上游企業，固然是全球供應鏈的一環，但本身也帶動一個供應鏈、圍繞著台積電運作，這由台積電在南科的投資，就可帶動6、7千億元的周邊投資，赴美投資設廠也有配合的供應鏈廠商一起赴美，可看出台積電對投資與其他產業的帶動效益。這些也正是讓外界視其為護國神山的因素。

持續投資用電需求升高

不過，半導體的生產用電量極大，而且越先進的製程耗電量越高。台積電5奈米製程的新廠，根據南科管理局的資料，估計用電量達72萬瓩。這到底代表多還是少呢？當時，外界用一個淺顯的比喻：東部56萬人口的用電量約為40到50萬瓩，換句話說，台積電一個5奈米廠的用電量就超過整個東部。而3奈米廠的用電又再增加到88萬瓩以上。

問題還不僅於此，這些數據是當初估計、交付環評審查的數字，實際上線後，新製程的用電量卻超過預期。在環保與節電、省水方面，台積電一直是國內企業的模範生，不僅不吝於大手筆投資環保設施，更長期用心在節電與用水上，例如每年都訂有單位用水量降低、新增節水量的目標，用水回收率已達9成。但台積電再用心、投資再多，仍有難以超越的極限，例如新製程所用設備耗電是上一代的10倍以上，這也讓每年都訂有節電目標的台積電，去年用電超出節電目標達3成。

在環保人士眼中，台積電被稱為「吃電怪獸」，一家企業一年用電量就占全國的5%；但半導體投資是一條「不歸路」，台積電非得繼續投資、切入更先進的製程不可，這代表的就是台積電的用電需求會繼續增加。但未來國內的用電供需，是否能充分無虞的供應台積電的用電需求，卻是一個大大的問號。

從需求面看，台灣工業用電量占比在55%左右，民生住宅用電與商業（服務業）用電各占近2成。不論政府與環保人士如何吹噓要推動「節電」，但只要台灣經濟與產業要繼續成長，工業與商業用電一定持續增加，過去40年用電量的變化已清楚說明這個事實。

只要民眾想要繼續提升生活品質，用電量一定只增不減。特別是全球暖化日益嚴重，近十多年幾乎每年平均溫度都「創新高」；夏天變得更熱、時間變更長，全台用電尖峰時間拉高又拉長，7月下旬用電量創歷史新高的原因在此，且因暖化持續而會越來越嚴重，因此不必期待用電需求可「自然降低」。

務實檢討修正能源政策

但在用電需求持續升高的同時，蔡政府的能源政策作的卻是有如自斷手腳的堅持廢核，我們可以只拿南部的用電供需來看。未來5年內，南部單單是台積電新廠投產就增加160萬瓩的用電需求，但2025年核三廠要除役，就短少190萬瓩的供電，一來一往的短差就達350萬瓩，等於未來幾年要在南部「生出」相當於中火6成發電量的電廠，如何生？生得出來嗎？即使生出來，後果如何？

台電確實非常盡責與努力地增設發電機組、避免台灣發生缺電，因而大幅增加天然氣火電機組，縱然汙染與排放低於煤電，但火電的汙染與排放卻遠遠高於核電。未來不是讓「護國神山」面對缺電的風險，就是把火電「燒好燒滿」，汙染與排放增加，讓民眾付出健康的代價。

正如張忠謀所說，台積電一分鐘都不能缺少電，政府如果真的珍惜「護國神山」，就該好好盤點未來的電力供需，務實檢討與修正能源政策。