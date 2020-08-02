李登輝曾為共產黨與國民黨黨員，後來皆背叛。曾為中華民國總統，卻聲稱釣魚台是日本領土，說中華民國是「外來政權」。他怨嘆生為台灣人的悲哀，卻成了台灣的「民主先生」。

他生前與郝柏村、林洋港、宋楚瑜、馬英九翻臉，都是他長年的同志與戰友，身後被蔡英文、陳水扁、謝長廷、陳菊感念，曾經是他的對手與政敵。李登輝對他的同志翻臉比翻書快，與他的政敵暗通款曲，不用握手，就來擁抱。

列寧說「從敵人的堡壘內部攻破」，他以板凳坐1/3的姿勢做到了，成為「虎口下的總統」。蔣經國愛民如子，他以「蔣經國學校畢業生」的身分繼承了，以身為第1位「台灣人總統」被無條件愛戴。

他縱橫捭闔，翻雲覆雨，他隨時間變色，看形勢轉身，既是國統會主席，又是台獨精神領袖，一貫歷史正確，經常適時收割。

1940年他改名「岩里政男」。1947年他加入共產黨；1969年他被警總約談，兩年後他加入國民黨，1年後出任行政院政務委員；1978年擔任官派台北市長；1981年擔任官派省主席；1988年繼任總統，宣布「只有一個中國，而沒有兩個中國。我們必須以三民主義統一中國」；

1999年他說「兩岸關係是特殊國與國關係」，拋出「兩國論」；2018年在「喜樂島」聯盟籌組記者會上，他說「台灣應舉行獨立公投，並以台灣的名義加入聯合國」。

80年來，他每10年一變，從日本之子變成台灣民主之父，在日本人、中國人、台灣人之間多重變身，永遠早別人一步，讓戰友與政敵一起瞠目結舌。國民黨的忠臣孽子，輾轉其中，一時平步青雲，一時雲端跌落；民進黨的人與他前天情同父子，昨日開罵「李蕃顛」，今天又說「民主大山」；終了，只有李登輝永遠引領風操，一貫政治正確。別人總是「頭殼壞去」，終於輪到他拔管大去，早他而去的人等不到為他蓋棺論定，還在政海浮沈的政治人物不免敷衍幾句，口是心非。

他，基督的使徒，差點成為監獄囚徒，也是權力的信徒，翻臉的騙徒。如果不是他活得夠長，我們看不完全這個人昨是今非。是投機，還是心機？他已故去，歷史尚未終結，總的評價還有待後世，這取決於台灣最後落入誰人之手。歷史，從來成王敗寇，強者定義，後來者塗抹，更後來者考試與背誦。

我們等不及他的歷史評價，卻可以馬上知道他一生的自我評價，他晚年數度說了「我是不是我的我」，覆棺之際，我猜他並不要一面中華民國國旗，既然中華民國是外來政權，李登輝也不是李登輝總統。

（作者為國立台灣大學永續地球研究中心兼任教授）