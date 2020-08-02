上海東亞研究所所長章念馳在《中國時報》撰文，呼籲兩岸共創「一中新概念」，卻遭大陸「武統派」李毅痛批，廈大台研所前所長陳孔立撰文聲援章念馳，李毅再度發文反駁陳孔立，大陸社群媒體大量轉載李毅兩篇文章，還有台灣統派網紅發文支持李毅，一時之間「武統論」充斥網路空間。中美關係惡化牽動的兩岸敏感神經，後作用力不可輕忽。

章念馳、陳孔立是大陸涉台學界泰斗，與「武統派」人士不在同一層次，這場筆戰本無探討必要，而且「和統vs.武統」也算不上什麼新話題，自兩岸開放交流後，「和統」與「武統」的辯論、爭吵持續至少30年。不過，長期以來相關爭論都是以報刊為陣地隔空過招，後來電視政論節目興起，變為直面對決，但依然是各說各話「文人論政」性質，僅供茶餘飯後談興。但2016年政黨輪替、兩岸關係惡化，加上網路興起，「和統vs.武統」之爭已變成各自裹挾十萬、百萬乃至千萬民粹的對撞。

至此，兩派爭論的內容不變，形式卻變了，性質也變了，已不是簡單的政策辯論，而是民粹海嘯的風起雲湧，甚至吞噬了社會、菁英圈、決策層的理性認知。此次「和武論戰」，台灣大部分人隔岸觀火，獨派則極盡冷嘲熱諷之能事，統派聲援武統論的觀點又成為大陸「武統派」的炮彈，更猛烈地向「和統派」轟擊。

台灣統派對和平統一前景失望，應該可以理解。坦白講，以目前台灣的主流民意、台灣執政者的路線以及統派在台灣艱難危險的生存處境，兩岸統一不可能由台灣主導，台灣無能、無力也不願推動統一，這的確是事實。因此當人們討論武統或和統時，很明確是專指大陸的對台政策，這固然是大陸內部的政策議程，但事關每一個台灣人的生命財產安全，自然不能置身事外。

如果真的了解大陸的對台方針、理解中共長期的對台戰略，就應該認識到，講求「唯物辯證法」的中共從來不會把「和統」和「武統」對立起來、割裂開來。就共產黨的邏輯而言，解決台灣問題是目標，和與戰只是兩手策略，中共從未放棄戰的一手、硬的一手，否則解放軍東部戰區怎麼會時時刻刻準備對台作戰？否則怎會有《反分裂國家法》規定的動武三大條件？否則怎會有兩岸在外交場合「你死我活」的拔樁遊戲？否則怎會有《習五條》重申對台不放棄武力？

在唯物辯證法的指導下，中共本來就沒有「放棄武統」的問題。即便是陳孔立、章念馳等對台「鴿派」，也始終未發表「廢除《反分裂國家法》」或「撤飛彈」等言論，甚至他們本身就是中共對台「文攻武赫」鬥爭的決策參與者。但是，只要「和平統一」的大政方針寫進中共黨代會報告裡一天，陳孔立、章念馳等人以溫和、理性語言訴諸台灣同胞「和平統一」的使命也就會堅持一天。換言之，大陸對台「鴿派」倡議「和統」，對台學者研究如何「和統」，是職責使然，根本沒有放棄「武統」的問題。

如此一來，吾人便可看清箇中的奧妙：那些把「和統」和「武統」對立起來、割裂開來，以「武統」否定「和統」的人，才是別有用心、渾水摸魚的人。對此，大陸人民要擦亮眼睛，台灣人民更要嚴肅看待。

尤其台灣人以「武統」否定、批判「和統」，攻擊大陸對台學者，無異於「親者痛、仇者快」，飛彈不長眼、戰火不識人，武統導致生靈塗炭，哪一個人受得了？大陸「武統派」也需要了解，當美國認為30年對陸「接觸」失敗，改以激怒中共，誘使或逼迫其暴衝或閉關鎖國，將使大陸改革開放成果得而復失。若兩岸形成「以武促統」和「以武謀獨」之間的對決，挑起台海陷入戰火，美國不費吹灰之力即可甩開中國。中共以犧牲30年發展為代價拿下台灣，美國以犧牲台灣為代價重新坐穩全球老大，誰賺誰虧，誰贏誰輸？

武統並非大陸社會主流，台獨也不是台灣多數人的信仰，追求過好日子、兩岸和平共處、心靈契合，是兩岸人民發自內心的聲音。即便環境再艱難，兩岸「和平派」應該堅持做促進兩岸溝通，化解兩岸心結的事。反對武統應是台灣人的基本良知，這是毫無疑問的。