美國上周公布的第2季經濟成長率，正如預期是史上最糟糕數據：單季衰退32.9%，這代表美國經濟實力再弱化，大陸與美國經濟實力差距將加速縮小。

這個數字有多慘烈呢？12年前金融海嘯應該算是可怕的災難了吧，當時最差是單季衰退8%，更早最嚴重的單季衰退數字則是10%，可看出這次疫情對美國經濟衝擊的嚴重性。由於首季經濟也是負成長，技術上美國經濟已進入衰退。

雖然不少專家認為衰退是受疫情衝擊，緩和後經濟可望有V型反轉，不過，這種樂觀看法已經逐漸變少。一來美國疫情遲遲未能緩和，部分地方解禁又重新封鎖，經濟正常化時程越推越後；二來衰退時間越長，對經濟破壞越強烈，要恢復正常的時間也越長。部分專家已經把美國GDP總量回到疫情前所需要的時間，由原來的1年延長為3到4年。

美國嚴重衰退之際，大陸經濟卻在第2季恢復3.2%的正成長。大陸經濟規模原本是美國的67%左右，美國第2季超過3成的衰退，全年預估衰退6%，大陸則能維持正成長，因此中美經濟規模的差距將繼續縮小。如果美國復原期拉長，甚至可能重演金融海嘯後，大陸快速縮短與美國差距的歷史。

美國經濟如此弱化，主要原因在川普的防疫失敗，某個角度而言，大陸或許該感謝川普，期望他連任「繼續弱化美國」。

至於台灣，更是千萬別亂押注，萬一押錯押到輸家身上，豈不倒楣？