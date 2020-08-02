台灣上半年（1-6月）出口表現不減反增，微幅成長0.5%，亮眼的出口數據為低迷的經濟注入一劑強心針。當全世界主要國家都還深陷衰退泥淖之際，台灣預估今年仍有1.67%正成長，推動力量不只是政府支出與投資，出口增長才是關鍵角色。

台灣原本是出口導向經濟體，但近年出口帶動經濟成長效果大不如前。最近10年，國外淨需求對經濟成長率貢獻平均0.72%，連1%都不到，內需貢獻拉高至1.99%，貢獻比重高達7成以上。台北市進出口商業同業公會的《IEAT調查報告》，台灣綜合貿易競爭力2013年前均領先南韓，排名全球前10。此後一路走低，不但落後南韓，2018年甚至掉出A段班（極力推薦等級），創下史上最差的17名。2019年因中美貿易戰轉單效應而回升1名，總的來說，貿易競爭力表現每下愈況。

上個月IMD公布《2020年世界競爭力年報》，台灣整體排名較去年上升5名，排第11名，但若細看其中與外貿有關的評比項目，可以發現，不管是前5大貿易夥伴出口集中度、前5大出口產品集中度、或貿易條件指數，排名全部大幅下滑，且位於所有評比國家的後段班。此外，服務輸出及觀光收入占GDP比重這兩項指標，即使排名持平於去年，但相較於其他評比國家，表現也是落在平均水準之下。

兩份報告清楚顯示，台灣經濟低成長困境，與對外貿易競爭力下滑脫離不了干係。其中，又與兩岸關係的急凍息息相關。以IMD的服務輸出占GDP比重指標為例，2014年排名23名，今年排名倒退至42名，下滑將近1倍。2014年剛好是太陽花學運爆發、《兩岸服貿協議》談判中止的一年，這顯然不是巧合。

換句話說，兩岸經貿發展左右台灣外貿競爭力，也牽動著台灣經濟成長。上半年台灣出口在疫情衝擊下沒有拖累經濟表現，也透露出同樣的訊息。從財政部提供的數據來看，上半年台灣出口得以維持成長，主要是來自於大陸訂單的支撐。據統計，儘管受到疫情影響，台灣對大陸（含香港）出口還是出現連5月的成長，從2到6月，成長幅度分別來到31.5%、3.4%、14%、10.3%及13.8%，平均高達14.6%，比重42.3%甚至創下歷年新高，充分顯示著台灣對大陸市場的依賴以及兩岸經貿的密不可分。

若從產業別來看，上半年台灣出口成長主要是源自於電子零組件這個產業的貢獻。不僅出口總額成長20.2%來到606.9億美元，占整體出口比重更是高達38.4%，位居第一。值得注意的是，在電子零組件這個業別中，出口至大陸（含香港）比重高達60.4%，遠遠超過東協的19.5%以及美國的1.9%。這不啻也意味著，兩岸產業供應鏈依舊穩固，並未隨著中美衝突加劇而快速崩解。

經濟部公布《2019年外銷訂單海外生產實況調查統計》，同樣點出兩個事實。一是台商從大陸撤出並未如外界想像積極。調查702家，只有151家調整產能，比重不過2成。另一是調整產能的台商，大多數都是前往東協（46%）及回流台灣（44%），而且這些台商9成以上的動作，都是部分調整或新增產能，而非完全撤出。也就是說，絕大多數台商只是在做降低成本、分散風險的動作而已，不是真的要全面撤出大陸。

數字會說話，台灣經濟很難、也不應該和大陸脫鉤。不管是從兩岸貿易規模、依存度及成長率來看，大陸才是台灣最佳貿易夥伴。即使去全球化時代短鏈革命興起，從產業供應鏈重組角度來看，台灣也不可能無視大陸這個短鏈市場。倘若民進黨政府一意孤行脫鉤大陸，台灣恐怕會面臨大災難。

民進黨前立委郭正亮投書媒體，認為台灣經貿依賴中國的客觀事實，凸顯政治親美抗中的矛盾困境，長此以往，台灣將難以建構出符合實際需求的經濟發展藍圖。誠哉斯言，蔡政府能聽得進去嗎？