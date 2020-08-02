「亞太營運中心」是政府在約1994年、1995年之際提出的一個計畫，25年後因為李登輝前總統的去世，再被很多人提起。25年來全球經濟後浪推前浪，如今台灣早已沒有當年要成為亞洲經濟樞紐的力量、雄心壯志和時機了。

1990年正是台灣錢滿為患，游資找不到出路的年代，1993年辜汪會談背景下，兩岸政治破冰，面對正要起飛的大陸市場，不少外商都希望台灣開放直航、三通，以台灣作為根據地，進軍大陸，「亞太營運中心」其實是符合當時情勢及經濟原理，一個自由化的開放政策。

已從台大國發所退休的杜震華教授，是當年「亞太營運中心」四人研究小組成員之一，當年他們訪問很多國際企業，惠而浦新加坡東南亞總部副總裁當場承諾，「如果兩岸現在三通，我們明天就把總部搬到台灣。」當時有這樣類似反映的跨國企業達好幾百家。

另外一個例子就是美國的FedEx（聯邦快遞），他們當時的747大貨機，從美國飛到台灣，油料大概接近用盡，如果兩岸三通，他們規畫把台灣當作營運中心，大型貨機從美國飛到桃園機場後，再以較小的貨機把商品分送到亞洲其他地區和城市。

以台灣當年在亞洲僅次於日本的製造能力，加上鄰近大陸優良的地理位置，資金又是十分充沛，大家想想，幾百家跨國企業把總部移來台灣，創造出數萬個高階經理人才職位，構建起全球經貿網路，對台灣經濟有多大益處。

但由於1990年代後期台灣政府對兩岸經貿採取種種限制，從1996到2008年，兩岸多拖了12年才三通，上海已經發展起來，很多企業直接把總部設在上海，因為如果無法從台灣直接、方便地進入大陸市場，「亞太營運中心」只是空談罷了，李登輝讓台灣錯過了發展經濟的大好時機。