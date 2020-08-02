蔡總統果斷接受總統府祕書長蘇嘉全辭職，加上檢察官聲押4位現任立委和1位黨主席、日前起訴1位公股銀行董事長，蔡英文在民進黨全代會宣示「清廉勤政愛鄉土」，看來是在產生作用。

蔡總統第二任期如何維持不跛腳，是第一個考驗，防貪是第二個考驗，兩岸和平是第三個考驗，後兩者的表現將決定第一個考驗能否過關。

李登輝總統縱容黑金體系，是他政治生命一大汙點，馬英九總統識人不明，親信涉貪讓他連帶清譽受損。蔡總統對此頗有警覺，主動提醒從政黨員不要讓「全面執政必定腐化」劇本成真。

蘇嘉全去職，對蔡總統而言，無異於「壯士斷腕」，顯見她的決心，希望能產生足夠嚇阻作用，避免民進黨走向腐化。

蔡總統另一個考驗是「台海和平」，美中對抗激化，大陸「武統」聲浪隨之升溫，台灣將同時面對兩個不可預測風險，一個是美國因素，一個是大陸因素，需要蔡總統更大的智慧來因應。