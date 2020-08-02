2020這一年注定是將來歷史上記載關鍵變動的一年。面對剛一開春就爆發的新冠肺炎，美國從事不關己坐看好戲，到後來疫情爆發不可收拾，所謂「民主國家」的治理失能，更反映在不斷攀高的確診數字，還有國內經濟的嚴重衰退。陷入連任危機的川普，卻只能用「假新聞」、「病毒會自己消失」來硬拗，因為對他而言，什麼都沒有比反中更來得重要，似乎只要消滅中國（當然這也只是嘴炮），一切就能迎刃而解。

於是，便有了蓬佩奧模仿昔日邱吉爾的「鐵幕」演講，呼喚老掉牙的冷戰對抗，想讓整個世界走回頭路。身為世界超強的美國，像極了上個世紀二戰前夕的德國，經濟低迷，民粹橫行，種族主義興起，侵略殺氣瀰漫。在美國的挑撥下，世界多個熱點都成火藥庫，台灣更被國際多個機構認為是最危險的地方。

80年代以來，全球化浪潮高漲，人們開始習慣以「和平與發展」取代「戰爭與革命」。其中，自由貿易打破了許多傳統藩籬，使得各國之間能夠以合作化解對抗。然而自從冷戰結束後，美國愈加狂妄自大，放縱不事生產的資本遊戲大行其道，過度消費更造就泡沬經濟，從而造成金融危機。「美國優先」的心態使美國無法包容不同的政經制度和文明價值，製造世界無止盡的動亂。

此外，人類還面對更大的生存危機，那就是像氣候異常、生態變遷、新型傳染病等不斷增加的自然災害。身為世界老大的美國，不但無法領導世界因應這些新挑戰，反而還繼續沉迷對抗。當今新時代需要的是和而不同、合作共榮，就像中國致力一帶一路、消滅貧窮，在外交上遵循不結盟、不爭霸，將研發防疫的成果作為人類公共財共享，這才是新時代的新思維。

台灣卡在中國大陸和美國兩大強權之間，過去利用中美之間的戰略模糊，得以兩面逢源都不得罪。但美國隨著自身實力下降，也就愈加產生恐懼，進而毫不遮掩地展現其貪婪、霸道的一面。無奈台灣從李登輝主政開始，就走上「去中國化」的不歸路，明明高度依賴大陸市場（蔡英文上任後對大陸貿易依存度不降反升），卻又和大陸在政治及情感上高度對立，從而只能在中美衝突白熱化的當下被美國綁架，賠上自己的發展命脈。

不論是民進黨「抗中保台」，或者是國民黨「親美反共」，都是舊時代的舊思維，糾纏在上世紀國共統獨的意識形態。新時代的新思維，應該回歸到「人民過好日子」，只有這才是真正的普世價值。

我們應該學會尊重不同制度，還原台灣硬被「祖國是日本」的李登輝去掉的中國本色，儘早加入到中華民族的復興行列。當大陸扶助第三世界脫貧，北斗衛星升空到位，5G通訊獨步全球，這些展現的都是新時代的大格局，不是台灣自吹自擂的假民主、真民粹所能理解。

李登輝雖然過世了，他的路線仍牢牢綁架台灣，致使台灣人與大陸同胞心靈撕裂，更要承受認同與現實巨大落差的煎熬。從當初的「戒急用忍」，再到「兩國論」、「公投制憲」，李登輝認為台灣可以不理會與大陸政經關係的本錢，就是因為他和許多當時西方「中國崩潰論」的學者一樣，都認為中共必倒台、大陸必分裂。時至今日，大陸不但沒有崩潰，而且馬上要成為世界第一大經濟體。如果仍要堅持李登輝路線，就只有準備好與大陸全面對抗，別無他途，至於勝敗結果，大家都要承擔。

即將到來的新時代，美國用盡一切，連演都不演了，就是要對付中國。中美激烈對抗的新格局下，統獨所能模糊的空間必然愈來愈窄，終至攤牌。這將是一個失去世界領袖風範的美國，為保其霸主地位而無所不用其極的時代，這也將是即將全面實現復興的中國大陸，最後最艱險的一段路。

身在台灣的我們，切莫再迷失於「抗中保台」的選舉口號，唯有人民過上好日子，那才是值得我們捍衛的真民主。至於靠「抗中保台」選上的蔡英文，若再不改弦更張、懸崖勒馬，必將被舊時代的瓦礫堆埋葬。不願陪葬的我們，更要團結自救，走出一條親陸、富台、強中的道路，在新時代的浪潮中，掌握航行的方向，登上光明的坦途。

（作者為新黨榮譽主席）