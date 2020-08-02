詩人余光中的《鄉愁》寫到「鄉愁是一灣淺淺的海峽，我在這頭，大陸在那頭。」這首《鄉愁》也是我父母心中思念中國親人的寫照。

我是在台灣土生土長，俗稱的外省第二代，父母當初都是在1949年一起從大陸來到台灣，而父親也就是台灣人口中的外省人（老芋頭），父母來台後，生下我們四兄弟，我是老么。這次，將心中三段刻骨銘心且難忘的大陸探親之旅，希望用輕鬆白話的文字娓娓道來。

大陸探親初體驗

小時候，對於大陸的許多事，都是從父母口中得知。在台灣還未開放兩岸探親的年代，其實母親早已多次，且以每年一次，一次二三十天為目標，偷偷經由香港轉機到南京，進行私下的探親，因為台灣當時還在戒嚴時期，此舉，在台灣如果被發現，是會影響到父親的工作和終身俸的福利。由於母親在南京老家中身為長女，南京家中還有多位弟妹，所以母親寧願冒著被法辦的危險，還是堅持規畫每年一次赴大陸探親。

1987年台灣正式宣布解嚴，並有條件的開放國人可至大陸探親，母親依舊維持一年一次的南京行程，期間更多次積極的遊說我們四兄弟，希望能帶我們去南京一遊。我們都知道母親所謂的要帶我們去南京玩，表面上是旅遊，實際上是母親擔心如果再不經由她的帶領與介紹下，日後在台灣的我們這一代，可能就會從此與大陸的親人們斷了這條血緣關係。

1994年的4月，母親挑了個不冷不熱的春天，帶著我和父親、大哥、大嫂共五人前往南京探親。此行，除了見到母親的許多家人外，也讓我親眼目睹到只能在學校課本中讀過的一些歷史景點，所以心情相當的興奮，而此趟南京初體驗至今還是記憶猶新。

在南京我們住在阿姨家，阿姨騰出一間房讓我住，房間內很空蕩，就是一張折疊行軍床，上面很貼心的鋪了棉花被子當軟墊，床頭旁放了一張小矮凳，矮凳上有個古早式熱水瓶和一個鋼杯，更特別的是地上還放了個「痰盂」，也就是「尿壺」，意思是晚上不用跑廁所，感覺很特別。

親屬稱謂真人版

同時，也見到了好多從沒見到過的「親人」，有舅媽、阿姨、姨丈、大表哥、二表哥、小表哥和一堆表嫂們，還有一票不知道怎麼稱呼的小朋友。在台灣，我的家人就是所有的親人，根本沒有其他的親戚，導致我在小學課堂上，當教到親屬稱謂的課題時，總很難理解什麼是「叔叔、舅舅、舅媽、阿姨、表哥、表姐……」所以這次到了南京，這些親戚的出現，也意味著許多從來沒有說出口的親戚稱謂，都要一一開口叫人了，霎時在認人與對親戚的稱呼上，真的是考倒我。

阿姨家中沒有浴室，所以洗澡就要騎腳踏車到公共澡堂去洗，同樣的，如果要上洗手間，就要走到巷子裡的公共廁所去上。阿姨家旁的公共廁所裡，隔間只是用幾片約100公分高的矮牆分割，每間都沒有門可關，也就是說，如廁時是蹲著面向外，而我通常要去如廁前，都會先去勘察公廁有沒有人，只要是裡面有人，我就先憋著等到沒人了才敢去。有次憋了好久，終於等到裡面沒人了才敢進去，誰曉得，說時遲，那時快，才剛蹲下，隔壁間公廁立馬也進來了個人蹲在旁邊。心想：「等他走了，我再離開吧！」但不知，我卻聽到隔壁間有翻閱書籍的聲音，心裡想著：「不會吧！在這裡看書？」

雖然在南京與台北的生活方式有點不同，但我發現我還蠻喜歡南京的，尤其是南京的親戚帶我跑了好多歷史景點，像是秦淮河、中山陵、玄武湖、明孝陵、紫金山、莫愁湖、明故宮遺址、夫子廟、甘熙宅第、雨花台……，都令我超級興奮。

像是知名的「甘熙宅第」就在南京市中心，中國民間有種說法：「中國最大的帝王宮殿是北京的紫禁城，有九千九百九十九間半房；中國最大的民宅則是南京的甘熙宅第，它有是九十九間半房。」很難想像南京市區裡面會有一片那麼大的古建築群，裡面設計了大堂、中堂、佛堂、主臥、客房、書房、聽戲廳……等，經過多次翻修後仍保存的相當完整，現在已經是南京市的必遊景點之一了。

莫愁湖上泛舟趣

另一個景點也是特別印象深刻，就是「莫愁湖」，南京莫愁湖自古便有「金陵第一名勝」、「金陵四十八景之首」美譽，園內風景相當優美也廣大，是一座有著1500年悠久歷史的江南古典名園，莫愁湖內可以租小舟，悠遊的划船在湖泊中，當然我也不放棄這個機會租起小船，刻意的也來仿效一下古人在這美景胡泊上的樂趣。

莫愁湖的小舟租賃時間只有半天和一天的分別，不能只租一小時或兩小時，於是我租了半天小舟，並請親戚帶母親園內遊玩，約定好時間地點碰面即可，而我則是高興的獨自划著小舟出發。但事實並非完全如我想像，因為當我划了快半小時，居然還沒到湖中央，遙望湖幾乎看不到對岸，這才發覺莫愁湖猶如是大海般遼闊，如果真要划船到湖對岸，看來還真要半天時間，於是我趕快回頭，使力的划向剛剛出發的小碼頭，上岸後立即去尋找母親他們。

一晃眼，很快的就這樣結束為期五天我的中國探親初體驗，非常感謝母親帶我來南京遊玩和與認識親戚們，由於我的父母及兄嫂還要留在南京數日，我則是獨自離開南京返回台北。（薛松強／台北）