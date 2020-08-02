我國古有明訓，「欲利之而反害之」（西漢《淮南子》）、「愛之適足以害之」（東漢《漢書》），也就像西諺說的「通往地獄之路，率皆由諸多善意鋪成」（1944年《通往奴隸之路》）。想一想，國人對於台澎金馬未來的看法，不也偶有「愛之適足以害之」的情況？

有極少數為了維護中華民國的存在或「中國」的統一，寧願相對支持中共當局以牽制獨派勢力，但這樣對中華民國是「短多長空」，因為台海兩岸當前的政、經與社會制度相距甚遠，而且中共當局尚未放棄「一國兩制」方案，等於是以消滅中華民國為國家統一的條件。

與此同時，因為兩岸分治超過70年，台灣民眾「愛台灣」或「台灣價值」的傾向日強。有較前者為多的人眼見中國大陸綜合實力愈來愈強，又不放棄統一台灣，他們為了確保台澎（金馬）地區或中華民國自由民主的政治制度與生活方式，逐漸相信即使兩岸關係惡化至此，過去的政治對話基礎喪失殆盡，但只要能獲得美國持續的支持，台灣或中華民國就可以找到新的一片天。

而且，在這種思維下，主張跟中共當局求同存異、和平對等協商的人士，很容易被台灣內部的其他政治勢力，利用恐共、仇共的氛圍操作成「親共」。

可是，在無法排除中共於必要時會武力犯台的情況下，追隨美國「制衡中國共產黨」的音樂起舞，無視兩岸缺少溝通管道的風險，已經實現蔡英文在第一任期所說的讓台灣「站在世界抵抗中國的最前線」，這顯然對台澎金馬是弊多於利。

如果我們將現實中的中華民國和台澎金馬視為一體兩面，或者有極大的重疊性，就可以發現，其實前述兩類觀點都希望這塊土地好，可是卻陷入「愛之適足以害之」而不自知。

愛中華民國不一定代表統，而愛台灣不一定代表獨。無論是愛中華民國還是愛台灣，或者兩者都愛，都必須理性面對身處在美國和中國大陸之間的限制：現在是統也統不了，獨也獨不了。

執著於統或獨，只會讓台灣內部的分歧加劇，甚至升高台海武力對峙或衝突的風險。如果先不考慮統獨，而以「中華民國主體性」為我方兩岸政策的思考基準，或可保台海暫免於戰端。中共雖從未放棄統一台灣，但中華民國的存在，代表著台海兩岸均對「中國」有著若干共同連結，使中共不必因為台獨而必須選擇一戰。

倘若只將中華民國當成國名，「台灣」被升級為主權獨立國家，那就是明知無法獨又假獨，而且在兩岸吹皺一池春水。

如果真愛中華民國這個國家、真愛台灣這片土地及同胞，討論統獨絕對不是當務之急。如何團結社會、強化政經，並且減少與遏制中共犯台的意圖與決心，才是當前最急迫的挑戰。

（作者為國立政治大學國際事務學院外交政策研究中心主任、外交系副教授）