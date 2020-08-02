1996年發生台海飛彈危機，因為美國中斷GPS衛星訊號，讓中共在試射飛彈後無法追蹤其去向。中共忍耐再忍耐，集中國人智慧研發更先進全方位的致命武器，今日已是全球第三大軍事強權；55顆北斗衛星陸續升空，導航系統覆蓋全球，自詡能導引飛彈摧毀美國軍事衛星，實施精準攻擊與斬首行動。在美國狂人喪屍般進逼下，若中共也瘋狂不惜玉石俱焚，很可能祭出「14億玉碎行動」的終極決戰；若到此地步，「台灣沉沒」將上映。

1995-96年還是在「一中原則」下的國民黨執政，2020年已換成民進黨全面執政朝向修憲謀獨之路前進，和中國形同水火。中國歷經二十多年備戰佈署，實力雖不及美國亦不遠矣！川普卻不了解和錯估中國挑釁中國；但今年適逢「庚子之災」的兇年，這是60年循環一次的地球磁場變動年，屬於天災、瘟疫、人禍、戰爭的一年；1840鴉片戰爭、1900八國聯軍、1960中國持續三年大飢荒、智利9.5級大地震破歷史紀錄；但60年前人類破壞大自然造成生態氣候惡化和難以滅絕的疫情尚未降臨，如今各種大自然反撲、人禍亂象已陸續攀上歷史高峰。

戰爭是殘酷血腥的人類浩劫，《世界文明史》作者Will Durant告訴我們在歷史的洪流中必須「戒慎恐懼」卻一再被忘記。川普在民調嚴重落後下，為了連任私利展開絕地大反攻，除利用各種手段直接挑戰中國，更加強軍援台灣做為其馬前卒的代理人戰爭，置戰場於台海。再看台灣掌權者漠視歷史教訓，說要謙卑執政卻又暴虎馮河，還放任雞犬升天者爭權牟利無所不為，形同大陸淪陷前國府的翻版，難道這是中華民國的宿命？

習近平在2016年國民黨選舉垮台後說沒有九二共識台灣將會地動山搖，蔡英文上任後絕口不提九二共識，由於美國的助陣吶喊加強軍售，四年前中共尚無把握能和第一強權對幹、撼動台灣，狠話只好自我打臉。民進黨自1991年提出台獨黨綱，喊了30年台灣獨立只聞樓梯響。雙方都是虛言恫嚇、只說不做的紙老虎。

庚子年國際空前亂象除了天災疫情，南海軍演示肌肉隨時可能促發戰爭神經，川普和中共相互關閉對方領事館驅逐外交人員，美國將進行全球撤僑形同戰爭前預警；國務卿蓬佩奧的「共產中國與自由世界的未來」演講傳遞美中正式「進入敵對關係」訊息。台灣反中親美孤注一擲是否奏效？兩隻紙老虎是否現出原形進行零和的最後一戰？究竟是「天劫」先到毀滅人類還是「人禍」啟動全球末日警鐘？我們這一代都將承受。（作者為前海基會處長）