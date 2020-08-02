繼在台遊學的日本女學生、在台工作的泰國移工返國時都被確診新冠病毒陽性；本月1日中央疫情指揮中心指揮官陳時中又公布一位在台工作的比利時籍工程師被檢出核酸弱陽性。令人懷疑為何由台返國的外籍人士屢屢被驗出新冠陽性？而為強調台灣無社區感染疫情，防疫中心總以外國驗出的「弱陽性」應有誤判之虞作澄清，但這次比利時工程師則是國內檢驗出的，不知陳時中要如何自圓其說了？

陳時中指出，這位比利時工程師今年5月初來台，除被驗出核酸弱陽性外，血清新冠抗體IgM陰性，但抗體IgG則為強陽性，顯然其被感染已有一段長時間。由於該工程師自稱在3月曾有嗅、味覺喪失症狀，陳時中雖表示其感染源待釐清，但似乎已有意甩鍋該工程師早在比利時就被感染，而非本土病例。

目前世界各國幾乎都以RT-PCR技術作病毒核酸檢測，只是採用的試劑引子基因片段各國略有不同。而目前也無研究能清楚了解新冠病毒核酸變異如何影響檢驗的問題。

其實新冠核酸檢驗「弱陽性」，要判定是陽性或陰性是個專業性診斷問題。受檢者咽喉拭子檢體核酸弱陽性，究其原因不外乎是病毒量太少，或是核酸檢驗試劑之引子設計有異。RT-PCR技術用於新冠診斷所用的引子為有20個鹼基的基因片段，若其完全吻合流行的病毒株基因序列，就是檢體中只有8、9個病毒顆粒，都可精確檢測為陽性。但若病毒株變異位置剛好在引子基因片段內，只要有1、2個鹼基相異，檢測就會呈陰性。

換言之，A國無症狀感染者們在A國檢測都呈陰性，入境B國，由於檢測的核酸引子片段有差異，可能就呈「弱陽性」，甚至是「陽性」了。因此，國內檢驗機構應注意全球各地區新冠病毒流行株之基因序列變異狀況，隨時修改核酸試劑之引子。據了解防疫中心曾要求日本和泰國對上述案例重新採樣再檢測，筆者認為意義不大，或可能自取其辱。

（作者為前台灣省家畜衛生試驗所所長）