因涉及遠航掏空及合庫超貸案，前第一金董事長廖燦昌、土銀董事長黃伯川以及合庫總經理陳世卿日前遭到檢方起訴；同時有3位公股行庫高層遭到起訴，震撼金融界。而這3位金融高層去年才剛經行政院長蘇貞昌拔擢。

其中，廖燦昌在2017年因慶富案超貸弊案遭當時的行政院長賴清德解除合庫董事長職務，而後擔任寶佳機構顧問。立委黃國昌踢爆，廖燦昌在寶佳擔任顧問後，合庫即放貸48億給寶佳，過程引發爭議。當時金管會承諾會在2周內公布調查結果，然而，至今1年多了，廖高升後又東窗事發，金管會的調查結果卻還沒有出來。

去年4月3日，蘇貞昌直接宣布5大官股銀行董總異動名單，並交辦財政部執行，名單中就包括這次被起訴的廖燦昌、黃伯川和陳世卿。外傳，蘇揆事前並未知會總統府，也沒有和財金主管單位商量，甚至當相關官員知道此事時，因擔心名單中部分人選爭議性過高，緊急通報蔡總統，蔡還急著要跟蘇貞昌敲時間見面商議，不過，蘇揆快速做了決定，不讓蔡英文有插手的機會。

當時，立委認為部分新上任的公股董總座並不合宜，因此質詢財政部長蘇建榮，而蘇無奈表示，確實曾向行政院表達意見，「但最後是由行政院決定。」可見那一波公股銀行的高層人事確實是由蘇貞昌強勢主導。

針對3位前合庫高層因遠航案被起訴，行政院說，案子發生在國民黨執政時期，責任撇得一乾二淨，完全忘了廖燦昌等人當時可是在蘇揆一句「用人唯才」之下、堵住外界的質疑而得到高升。蘇貞昌難道沒有識人不明、甚至還可能涉及循私包庇的問題嗎？

5月底蘇貞昌視察高雄榮民總醫院屏東分院工程進度時，外界只看到他因停車位數量電爆院長林曜祥，卻沒注意到蘇在訓斥林時說：「我任命你作院長時，除了耳鼻喉科專門，你還說行政能力強哦…」，連高雄榮總屏東分院的院長都要行政院長親自面試、任命，其他與公股、官股、國營等沾上一點邊的大大小小位子，恐怕也得蘇揆說了才算！不禁令人好奇，蘇揆介入人事的手究竟伸得多遠、多深？

掌握了人事，就掌握了權力和資源，高層當然緊抓。儘管蘇貞昌是最高的行政長官，然而政府施政應尊重專業、分層負責，不應任由閣揆獨攬人事大權，這會造成人事升遷獎懲的混亂甚至不公平。更何況，從蘇貞昌強勢主導公股董總座人事來看，除了欺上瞞下不合官場倫理，強拉不適當的人選更證明他用人的眼光並不見得高明。

沒有人是十項全能的超人，什麼事都要插手的結果往往會到處埋下地雷。奉勸蘇貞昌別再一味逞強，放手給他人更多人事決策的空間吧！

（作者為資深媒體人）