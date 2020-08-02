台灣社會近來開始熱搜學術論文，舉凡高官政要、學術龍頭的研究都成了大眾抓鬼的對象，顯示社會對於學術界的高度不信任感，論文抄襲風損毀文憑的認證力，學術體系的科學公信力也搖搖欲墜。

依據科學誠信中心下的論文撤稿監視(Retraction Watch)資料顯示，2012至2016年之間，台灣因偽造審查的國際論文撤稿數量有73篇，居全球第二，僅次於中國，但如考量學術人口數，台灣被撤論文的數量則高居全球之冠，成為名符其實的「學術海盜國」。

台灣當前的學術詐騙類型可以分為數類：最一般性出現的是共同作者掛名，即一篇論文由多位共同作者掛名，以增加個別作者的出版量。還有家族式論文抄襲，經常出現的是教師抄學生或者是先生抄襲太太。對於獲得千萬級計畫的學術大老，則可以名正言順地以國家經費建立學術生產線，或以與資淺學者合作之名，或合法地雇用博後或助理，透過對年輕學者制度性剝削造假製造大量的論文。對於沒有研究經費，又急需論文應付評鑑或限年升等的年輕專案教師或助理教授，花錢外包論文是學術叢林的生存法則。上樑不正下樑歪，最近，寫不出論文的研究生也開始找代寫論文，可以獲6折優惠。政治人物花錢入學，找人代上課、代寫論文，也等於是變相買學歷。

為什麼在國防部長楊念祖、教育部長蔣偉寧相繼因為論文抄襲、假審下台，台大李嗣涔、楊泮池兩位校長先前爆發學術醜聞，台灣的學術界仍然一再發生研究倫理事件？前科技部部長楊弘敦曾以「古今中外、先進國家都會發生」來自我安慰，他認為這是「人性問題」，要求大學加強倫理課程，全國研究生必須進行線上研究倫理測驗，通過測驗方式非常簡單，只要在電腦旁打開手機就可以找到答案，等於鼓勵學生以不倫理的方式來通過學術倫理測驗。

造成台灣學術造假的原因主要是來自外在學術環境的競爭，但是研究者普遍缺乏學術倫理信念，學術界對於違反學術倫理者被前科技部長楊弘敦視為「人性問題」，是過去升學主義下只求成績不擇手段的產物。

2014年，日本早稻田大學生物學博士小保方晴子爆發《自然》期刊的STAP細胞研究論文疑似造假被撒，指導教授笹井芳樹在輿論壓力下自殺，最後小保方被註銷博士學位。台大校長李嗣涔的「能源國家型計畫」爆發多次抄襲、冒用相關研究成果而遭國際期刊撤稿，主持人火速開除助理呂錫民，充分體現「下屬的功績是上司的功勞，上司的過錯卻是下屬的責任」。

違反學術倫理幾乎沒有懲罰機制，多數學倫案件只是書面告誡，申請國家計畫停權，僅追回獎項或部分獎金，等於制度性鼓勵造假。初審交給各大學內審，學學相護下往往查無實證。楊念祖、蔣偉寧兩位部長都僅停權處分，只有前中研院生化所主任陳慶士請辭，中研院僅追回186萬、停權10年。2005年南韓劉禹錫幹細胞造假案，除被撤銷首爾大學教授職務，禁止5年內擔任教授公職，退休金折半發放，2009年再被法院判處有期徒刑2年，2010年對涉嫌侵吞研究經費，判處有期徒刑18個月。

士大夫之無恥，是為國恥。在缺乏恥感的社會又無嚴格法律規範，全民都將成為學術詐欺的對象，我們的學生也從學校開始學習作弊人生。

（作者為輔仁大學社會系教授）