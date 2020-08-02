台北檢調這兩天針對各黨派立法委員的偵辦行動，無論從行動規模上，或者針對立法委員的人數上，都可說是台灣檢調辦案史上罕見，更甭談同時有6名立委被檢察官聲請羈押禁見。檢調這次之所以「敢」於這麼大膽辦案，跟外傳民進黨立委蘇震清的「欺君」，有很大關係。

觀察這件各黨派立委涉賄案，有一則新聞最值得參考。這則以「屢勸不聽 連小英電話也不接 府院黨鐵了心對蘇震清開鍘」為題的新聞，指名道姓的寫出了立委蘇震清如何給民進黨高層、給總統蔡英文帶來極大困擾的一些事。

這則報導最引人入勝的，不僅是寫出了今年7月間蘇震清不理會蔡英文的溝通，甚至拒接蔡英文電話，執意角逐、當選，並堅持宣誓就任民進黨中常委的過程，還報導了民進黨高層如何力阻蘇震清宣誓就任中常委的事。

最值得注意的是，在蘇震清當選中常委，還沒宣誓就職的這個當口，曾經突然爆出了蘇嘉全、蘇震清等人遭國民黨指控，疑似透過國營事業拜訪印尼當局牟取私利的事，使得蘇震清未隨其他中常委一起宣誓就職。後來，傳出蘇震清上周三要到黨中央補宣誓就職，上周五檢調就大動作針對蘇震清等立委開查。

觀察這件事，大家可以從某個角度上說，蘇震清這個立委「行事作風有問題」，早晚會出大事，民進黨得預先防制，不要讓他當上中常委。但我認為，大家不妨從民進黨主席蔡英文「殺雞儆猴」的角度著眼，來看待蘇震清被檢調查辦的事。

檢察機關、調查局都是屬於司法行政機構。行政是檢調的本質，司法則是他們行政職責及依據。各級檢察機關及調查局的直接上級長官是法務部、行政院，總統更是他們最高的行政長官、最大的老闆。總統若有事交代檢調機關追查，不循體制的話，可以直接找來調查局長說事。若循體制做，總統可以找行政院長談，再由行政院長循層級，告訴法務部長如此這般。

沒有證據，我不能斷言，立委蘇震清被檢調偵辦的事是不是由總統，或者行政院長下指示，但是，蘇震清被查辦的時間點正巧就在蘇震清排除萬難及阻力，不聽高層勸阻的時候，當然就會引起聯想。

天下沒有那麼巧又再巧的事。太多的巧合，連在一起，就不是巧合，而是刻意。就在民進黨高層不希望蘇震清參選、就任中常委的時候，突然冒出了蘇震清的「印尼牟私利消息」。接著，在蘇震清仍不聽蔡英文勸，還是堅持要宣誓就任中常委的時候，又恰巧的發生檢調大舉查辦蘇震清收賄的案件。這樣的巧合，怎麼不令人生疑。

況且，太流前董事長李恆隆涉嫌拿錢請蘇震清等立委推動《公司法》「SOGO條款」修法的事，早已經傳出，在立法委員間已經不是什麼祕密，檢調如果真的要辦，應該早在今年7月民進黨重新選舉黨職人員以前就應該辦了，放不到今天才辦。

至於檢調這回動員7名主任檢察官、27名檢察官帶隊，指揮調查局各處站兵分65路搜索的規模，以及其他各黨派另5名立委也被查辦，正說明這場查辦秀，背後應該還有很多不可說的故事。

（作者為資深媒體人）